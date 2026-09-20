21. Dönem Edirne Milletvekili Şimşek, kıyı şeridinin bütüncül planlanması için yeni bir idari model çağrısında bulundu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 21. Dönem Edirne Milletvekili Şadan Şimşek, Saros Körfezi'nin geleceği için 'Saros Belediyesi' kurulmasını önerdi. Yazılı açıklama yapan Şimşek, Keşan Erikli'den Enez'e uzanan kıyı şeridinin ilçe sınırlarıyla sınırlı değil, bölgesel bir anlayışla ele alınması gerektiğini vurguladı.

Şimşek, Saros Körfezi'nin yalnızca bir turizm alanı değil; doğal güzellikleri, deniz ekosistemi, tarımı, balıkçılığı ve kıyı yerleşimleriyle bölgenin ekonomik ve sosyal geleceğini şekillendirebilecek önemli bir değer olduğunu söyledi.

'BÜTÜNCÜL PLANLAMA GEREKİYOR'

Körfezin yıllardır yeterli yatırım ve ilgiyi göremediğini belirten Şimşek, günübirlik çözümler yerine sürdürülebilir kalkınma anlayışının benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

Saros Belediyesi önerisinin kamuoyunda tartışılması gerektiğini söyleyen Şimşek, bu modelle; kıyı şeridinde bütüncül imar ve altyapı planlaması yapılmasını, kanalizasyon, atık su, içme suyu ve katı atık sorunlarına kalıcı çözüm üretilmesini, turizm yatırımlarının çevre korunarak planlanmasını, balıkçılık, tarım ve doğa turizminin desteklenmesini amaçladıklarını aktardı.

'TURİZM GELİRİNDEN BÖLGEYE PAY' ÇAĞRISI

Yaz aylarında bölge nüfusunun katlanarak arttığına dikkat çeken Şimşek, belediyelerin yalnızca kış nüfusuna göre belirlenen gelirlerle yaz dönemindeki hizmet yükünü karşılamakta zorlandığını belirtti.

Bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda kıyı belediyelerine özel destek mekanizması oluşturulmasını isteyen Şimşek, konaklama vergisi gelirlerinin bölge altyapısına katkı sunacak şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca İller Bankası aracılığıyla altyapı yatırımlarına yönelik finansman ve proje desteği sağlanmasını da önerdi.

Şadan Şimşek, Saros Körfezi'nin geleceğinin merkezi idare, yerel yönetimler, meslek odaları, STK'lar ve bölge halkının ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, ilgili kurumları ortak akılla hareket etmeye davet etti.