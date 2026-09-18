CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, fındık ve pamukta üreticinin zarar ettiğini, motorin fiyatlarının ise tarımsal üretimi daha da zorlaştırdığını söyledi.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, fındık ve pamuk üreticilerinin yaşadığı sorunlar ile yaş sebze-meyve piyasasına yönelik operasyonlar ve motorin fiyatlarındaki artışa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Sarıbal, fındık üreticisinin maliyetinin 240 liraya kadar yükselmesine rağmen ürününü serbest piyasada 170 liraya satmak zorunda kaldığını, pamuk üreticisinin ise kilogram başına 10-12 lira zarar ettiğini söyledi. Karadeniz'in temel geçim kaynaklarından biri olan fındığın Türkiye açısından stratejik bir ürün olduğunu belirten Sarıbal, üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını ifade etti.

TMO'nun Giresun kalite fındık için kilogram başına 255 lira, levant kalite için ise 250 lira alım fiyatı açıkladığını hatırlatan Sarıbal, kesintiler nedeniyle üreticinin eline geçen tutarın daha da düştüğünü belirtti. Randevu sorunu yaşayan veya nakit ihtiyacı nedeniyle bekleyemeyen üreticilerin ürününü 170 liraya kadar düşen fiyatlarla tüccara satmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Sarıbal, TMO'nun sadece fiyat açıklamasının yeterli olmadığını, toplam alım miktarını da ilan etmesi gerektiğini savundu.

PAMUKTA DIŞA BAĞIMLILIK VE ZARAR VURGUSU

Pamuk üretiminin stratejik önemine dikkat çeken Sarıbal, Türkiye'nin yıllık pamuk ihtiyacının 1,5-1,6 milyon ton olduğunu, buna karşılık üretimin yaklaşık 400 bin ton seviyesinde kaldığını söyledi. Kütlü pamukta üretim maliyetinin hasat giderleriyle birlikte 48-50 lira civarına çıktığını, piyasa fiyatının ise yaklaşık 38 lira seviyesinde kaldığını belirten Sarıbal, çiftçinin kilogram başına 10-12 lira zarar ettiğini ifade etti.

Yaş sebze-meyve ticaretine yönelik soruşturmaya da değinen Sarıbal, hukuki süreçlerin yürütülebileceğini ancak tarımda yaşanan yapısal sorunların birkaç firma veya tüccara yüklenemeyeceğini söyledi. Üretici ile tüccarın karşı karşıya getirilmesinin doğru olmadığını dile getiren Sarıbal, 'Çözüm; kamucu, planlı, demokratik, kooperatifçi ve üreticiden yana bir tarım politikasıdır' dedi.

Genel Başkan Yardımcımız Orhan Sarıbal, basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/pHu1qWuQJL — CHP ???????? (@herkesicinCHP) September 18, 2026

MOTORİN ARTIŞI TARIMIN TÜM MALİYETLERİNİ YÜKSELTİYOR

Motorinin litre fiyatının bir yıl içinde yaklaşık 54 liradan 100 liranın üzerine çıktığını hatırlatan Sarıbal, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin yalnızca traktör kullanımını değil, sulamayı, hasadı, işçi taşımacılığını ve ürünün pazara ulaşmasını da doğrudan etkilediğini belirtti. Akaryakıt üzerindeki vergi yükünün azaltılması gerektiğini savunan Sarıbal, tarımsal üretimde kullanılan mazotta ÖTV ve KDV'nin kaldırılmasını, eşel mobil sisteminin yeniden uygulanmasını ve mazotun sübvanse edilmesini istedi.

Sarıbal, çözüm için havza bazlı planlama, gerçek maliyet üzerinden taban fiyat, desteklerin zamanında açıklanması, kooperatiflerin güçlendirilmesi, kamu alım mekanizmalarının geliştirilmesi ve çiftçi borçlarının faizsiz yapılandırılması gibi adımların atılması gerektiğini söyledi.