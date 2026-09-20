BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, mazot zamlarının çiftçiyi ve piyasayı zorladığını belirterek hükümeti eleştirdi. 'Mazota zam, zincirleme zam demek' diyen Baş, 'Çiftçi 1 litre benzin almak için 6 kg'dan fazla buğday satmak zorunda' dedi.

ANKARA (İGFA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, art arda gelen mazot zamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Baş, '1 litre mazot 100 lirayı geçti, artık 3 haneli rakamı konuşuyoruz' diyerek fiyat artışlarının vatandaşın alım gücünü ciddi biçimde sarstığını söyledi.

Baş, 'Ben hep 50 liralık alıyorum, zamlar beni etkilemiyor' diyenlere de değinerek, bir dönem depoyu dolduran 100 lirayla artık 1 litre bile mazot alınamadığını ifade etti. Mazot fiyatlarındaki artışın süreceğini ve rakamların daha da yükseleceğini savundu.

'ÇİFTÇİNİN MALİYET YÜKÜ ARTIYOR'

Mazot zamlarının en çok çiftçiyi etkilediğini belirten BTP lideri, artan fiyatların üretim maliyetlerini yükselttiğini söyledi. Baş, 2026 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi'nin buğday alım fiyatını ton başına 16 bin 500 lira olarak belirlediğini hatırlatarak, bu hesaba göre çiftçinin 1 litre benzin alabilmek için 6 kilogramdan fazla buğday satmak zorunda kaldığını dile getirdi. Gübre, elektrik, ilaçlama ve işçilik gibi giderlerin de eklenmesiyle çiftçinin yükünün daha da arttığını söyleyen Baş, durumun 'vahim' olduğunu ifade etti.

Mazot fiyatlarındaki artışın yalnızca akaryakıtla sınırlı kalmadığını belirten Baş, bunun nakliye maliyetlerini artırarak çarşı pazardaki fiyatlara da yansıdığını vurguladı. Hükümetin gıda fiyatlarını düşürmeye yönelik politikalarını eleştiren Baş, Türkiye'nin bu tabloyu hak etmediğini söyledi. Baş, Türkiye'nin vatandaşına daha iyi koşullar sunabilecek imkâna sahip olduğunu savunarak, kaynakların doğru kullanılmaması halinde sorunların büyüyeceğini ifade etti. BTP lideri, 'Türk halkı hak ettiği müreffeh yaşama ancak ve ancak Milli Ekonomi Modeli ile ulaşabilir' diyerek partisinin ekonomi programını işaret etti.