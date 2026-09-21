ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Eylül Pazartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre Türkiye'nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz (Giresun'un kıyı kesimleri dışında), Kocaeli, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey kesimlerde kuzey, güney ve doğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.