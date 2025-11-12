CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Gala Gölü'nün korunması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı'na iki ayrı soru önergesi sundu. Yazgan, göl çevresindeki çeltik üretimi, anız yakma ve RES projelerinin ekolojik dengeyi bozduğunu belirtti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne'nin Keşan ve Enez ilçeleri sınırlarında yer alan Gala Gölü Milli Parkı'nın korunması için Meclis'te girişimde bulundu. Yazgan, göldeki çevresel tehditlere dikkat çekerek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle iki ayrı soru önergesi verdi.

Milletvekili Yazgan, Gala Gölü'nün Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olduğunu vurgulayarak, 'Gala Gölü Milli Parkı, 2005 yılında Bakanlar Kurulu Kararıyla milli park ilan edilmiştir. 46'sı yerli, 117'si göçmen olmak üzere toplam 163 kuş türü burada gözlemlenmektedir. Türkiye'nin ikinci büyük kuş cennetidir' dedi.

Ancak son yıllarda göl çevresinde artan çeltik üretimi, anız yakma uygulamaları, yeraltı suyu kullanımı ve rüzgar enerji santrali (RES) projelerinin ekosistemi tehdit ettiğini belirten Yazgan, 'Gölün ekolojik dengesi ve bölge halkının yaşam alanları ciddi risk altındadır. Zirai ilaçlar ve gübre atıkları nedeniyle balık ve kuş türlerinde belirgin azalma yaşandığı ifade edilmektedir' diye konuştu.

Bakanlara yönelttiği sorularla denetim ve koruma çalışmalarının detaylarını da soran Milletvekili Yazgan, 'Gala Gölü ekosisteminin korunmasına yönelik rehabilitasyon veya restorasyon projesi var mı? Çeltik üretimi ve anız yakma faaliyetleri için 2024'te kaç denetim yapıldı, hangi cezalar uygulandı? RES projelerinin doğal yaşama etkileri araştırılıyor mu?' sorularına yanıt istedi. Yazgan, sözlerini 'Gala Gölü yalnızca Trakya'nın değil, Türkiye'nin doğal mirasıdır. Bu mirasın korunması, gelecek nesillere bırakılacak en önemli görevlerimizdendir.' diyerek tamamladı.