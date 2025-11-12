Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan Başkanlığında gerçekleştirildi.

MALATYA (İGFA) - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ramazan Ayhan'ın gündemi değerlendiren konuşmasıyla başladı. Meclis Başkan Vekili Ayhan, '

ŞEHİTLERİMİZE ALLAHTAN RAHMET DİLİYORUM

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağının düşmesi sonucu 20 vatan evladının şehit olmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Ayhan, 'Öncelikle, düşen kargo uçağında şehit olan vatan evlatlarının ailelerinin başı sağ olsun. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, milletimizin başı sağ olsun. Rabbim mekânlarını Cennet, makamlarını ali eylesin. Rabbim bir daha ülkemize, silahlı kuvvetlerimize böyle bir acı yaşatmasın' dedi.

İYİLİK HAREKETİ'NE MİLLETİMİZİN YOĞUN DESTEĞİ OLDU

Ayhan, 'Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in himayesinde 'İyilik Hareketi' kampanyası başlatmıştık. 7 Ekim 7 Kasım tarihleri arasında başlattığımız İyilik hareketine milletimizin yoğun bir desteği oldu. Kampanya kapsamında 11 milyon 965 bin 18 TL toplandı. Toplanan bu yardım Türk Kızılayı tarafından Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırılacaktır. Her zaman zulmün karşısında, mazlumun yanında olacağız' diye konuştu.

KÜLTÜR YOLU FESTİVALİNİN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİK

Kültür Yolu Festivalinde birçok etkinliğin düzenlendiğini belirten Ayhan, '4-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 'Kültür Yolu' Festivalimizin açılışını gerçekleştirdik. Açılışı Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile beraber yaptık. 9 gün süren festival kapsamında 42 farklı noktada 350 etkinlik düzenlendi. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne 2021 yılında dâhil edilen Arslantepe Höyüğü'nde yapımı tamamlanan 'Arslantepe Karşılama Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdik. Katkılarından ve desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ediyoruz.

Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'ı şehrimizde misafir ettik. Birçok açılışı gerçekleştirdik. Sayın Bakanımıza desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz.

ÇİFTÇİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ

Dünyamız artık ciddi bir iklim değişikliği kriziyle karşı karşıya. İklim Değişikliğine Uyum ve Kuraklıkla Mücadele ve Sulama Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında özellikle kırsal mahallelerde üreticilerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda üreticilerimiz için 250 bin metre uzunluğunda, farklı cins ve çaplarda sulama borusu temin ettik.

Temin edilen boruları, 250 farklı lokasyonda bulunan tarım arazilerinde, mahalle muhtarlarımızla iş birliği içerisinde tarım arazilerinde kullanılmak üzere hizmete sunduk.

KİTAP FUARIMIZ GENİŞ KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bu yıl 'Bir Kitap Bin Umut' temasıyla 11. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarını büyük bir ilgi ve coşkuyla açtık. Bu kapsamda 320 yayınevi, 340 yazar, 340 imza etkinliği, 75 söyleşi, 120 okul-yazar buluşması ile 30 yazar-STK buluşması gerçekleştirildi. Halkımızın çok büyük ilgisi oldu. Katkılarından dolayı bütün katılımcılara teşekkür ediyoruz.

Her yıl gelişerek ziyaretçi sayısını artıran ileriki yıllarda da fuarımızı çok daha geniş bir şekilde siz değerli meclis üyelerimizin katkılarıyla daha da geliştireceğiz' dedi.

GÜNDEM MADDELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Konuşmaların ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında ilk olarak ek gündem maddelerinin gündeme alınmasının oylaması gerçekleştirilerek oy birliği ile kabul edildi.

Meclis gündem maddeleri arasında bulunan İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hususundaki bazı maddeler görüşülerek karara bağlanırken, bir kısmı ilgili komisyonlara havale edildi.

İTFAİYE HİZMET BİNALARINA ŞEHİT İTFAİYE ERLERİNİN İSİMLERİ VERİLDİ

Gündem maddeleri arasında yer alan, Şehit İtfaiye erlerinin İtfaiye hizmet binalarına isimlerinin verilmesi ile ilgili İtfaiye Daire Başkanlığının teklifi görüşülerek kabul edildi.