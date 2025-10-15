CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, pamuk üretimindeki düşüş ve maliyetlere dikkat çekerek, pamuk alım fiyatının en az 40 TL olması gerektiğini, aksi halde ithalatın artacağını ve yerli üreticinin zarar göreceğini belirtti. Gümrük Birliği'ni eleştiren Sarıbal, Bursa'daki su krizi üzerinden yaşanan ekolojik yıkımı da anlattı.

BURSA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, pamuk üretiminde yaşanan düşüşe ve çiftçilerin artan maliyet yüküne dikkati çekti, pamuk alım fiyatının en az 40 TL olması gerektiğini vurguladı.

Pamuk hasadı GAP, Çukurova ve Ege bölgelerinde başlarken, bu yıl kuraklık nedeniyle verimin ciddi ölçüde düştüğünü, üreticilerin ise düşük fiyatlar karşısında ayakta kalmakta zorlandığını ifade eden Sarıbal, 'AK Parti döneminde toplam pamuk ihracatı 2,2 milyon ton, ithalat ise 18,8 milyon ton oldu. İhracattan 4,2 milyar dolar gelir sağlanırken, ithalat için 33,8 milyar dolar ödendi. Sadece 2025 yılında 800 bin ton ithalat yapıldı, 1 milyon 357 bin dolar ödendi. Çiftçi emeğinin karşılığını alamazsa pamuk üretiminden uzaklaşacak, ithalat daha da artacaktır' dedi.

Pamukta yaşanan istikrarsızlığın nedenlerinden birinin de üretici örgütlerinin güç kaybetmesi olduğunu söyleyen Sarıbal, Tariş, Çukobirlik ve Antbirlik gibi kooperatif birliklerinin kamu desteği eksikliği nedeniyle piyasadaki etkilerini kaybettiğini ifade etti.

2024/2025 sezonunda 467 bin hektar alandan 830 bin ton lif pamuk elde edildiğini, ancak ABD Tarım Bakanlığı'nın raporuna göre bu yıl üretimin yüzde 19 düşerek 700 bin tona gerileyeceğini ifade eden Milletvekili Sarıbal, bu gerilemede düşük fiyatlar, yetersiz su kaynakları ve artan kuraklık gibi nedenlerin etkili olduğunu kaydetti.

GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASI YENİDEN ELE ALINMALI

Pamukta dış ticaret dengesinin Türkiye aleyhine olduğunu belirten Sarıbal, 'Pamuk, AB-Gümrük Birliği kapsamında sanayi ürünü olarak işlem görmekte ve gümrük vergisinden muaf tutulmaktadır. Bu nedenle yerli üretici korunamamakta, pamukta dışa bağımlılık artmaktadır. Gümrük Birliği Anlaşması yeniden gözden geçirilmeli ve pamuk tarım ürünü statüsünde değerlendirilmelidir' dedi.

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ MERAK EDEN BURSA'YA BAKSIN!

Öte yandan AK Parti'nin Meclis'e sunduğu Milli Parklar ve Kültür Alanlarını Düzenleyen Kanun Teklifine değinen Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 'Teklifin özellikle 5. maddesi, doğa koruma ilkelerini zayıflatabilecek ifadeleriyle dikkat çekiyor. Bu düzenleme, korunan alanlarda kamu yararı bahanesiyle doğa koruma ilkelerinin istisnalarla delinmesine zemin hazırlıyor. Bu maddeyle milli parkın içinde otel, spa, dinlenme tesisi gibi yapılar, 'termal su kullanımı' bahanesiyle inşa edilebilir. Böylece korunan alanların ekolojik bütünlüğü, su döngüsü ve doğal habitatı ciddi biçimde tehdit altına girer' diye konuştu.

Bursa'daki su krizi üzerinden yaşanan ekolojik yıkımı da anlatarak 'Bursa'nın barajlarını besleyen su havzaları maden ve sanayiyle delik deşik edildiğini öne süren Milletvekili Sarıbal, 'Uludağ'ın suları şirketlerin tesislerine indirildi. 'Su şehri' Bursa, suyu en pahalı kullanan şehir haline geldi. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 0,5'e düştü, kent 12 saatlik su kesintileriyle yaşıyor. Bu yalnızca Bursa'nın değil, Türkiye'nin geleceğinin fotoğrafıdır. Çünkü suyun olmadığı yerde tarım, tarımın olmadığı yerde yaşam yoktur' diye konuştu.