CHP Genel Başkanı Özel, partisinin grup toplantısında Anayasa tartışmalarına girmeyeceklerini belirterek, 'Demokrasi, kardeşlik, eşitlik istemek maksimalist talep değildir' dedi. Özel, gençlerin geleceğe güven duyması gerektiğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına değindi.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na yönelik açıklamasında, Özel, CHP'nin duruşunu netleştirdi.

Komisyona girerken söylediklerini ve tüm muhataplara da durumu ilettiklerini belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Anayasa tartışmalarına girmeyiz, varsanız biz yokuz.' Güvence alındıktan sonra buradayız. Terörsüz Türkiye istiyoruz, ama demokratik Türkiye. Aylar boşa gitmesin, farklı hesaplar yapılmasın' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'maksimalist talepler olmasın' sözlerine de yanıt veren Özel, 'Demokrasi, kardeşlik, eşitlik istemek ne zaman maksimalist oldu? Maksimalizm, bir yıl önceki prompter konuşmalarıyla bugünkü çelişkili ifadelerde aranmalı' dedi.

'GENÇLERİN GELECEĞE GÜVEN DUYMASI ŞART'

Gençlerin geleceğe güven duyması gerektiğini belirterek, 'Beka sorunu, gençlerin başka ülkelerde hayal kurmasıdır' ifadesini kullandı.

Türkiye'deki gençlerin birlikte yaşama iradesine vurgu yapan Özel, 'Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Alevi'si, Sünni'si ile gençlerimizin çağı yakalaması, teknolojiye erişmesi, en iyi eğitimi alması lazım. Bu ülkenin gençleri geleceğe güven duymalı. Beka sorunu, diğer ülkelerin Türkiye'de hayal kurması değil, bizim gençlerimizin başka ülkelerde hayal kurmasıdır. Bunun önüne geçmeliyiz' diye konuştu.