ANKARA (İGFA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 'Ailem Güvende' operasyonlarına ilişkin sosyal medya paylaşımını alıntılayarak değerlendirmelerde bulundu.

Kılıç, paylaşımında bazı işletmelerde 'eğlence' adı altında gerçekleştirildiğini öne sürdüğü uygulamalara tepki göstererek, bu işletmelerin bir bölümünün Kültür ve Turizm Bakanlığı veya yerel belediyeler tarafından ruhsatlandırıldığını ya da ruhsata aykırı şekilde faaliyet gösterdiğini iddia etti.

'Eğlence kisvesi altında yaşatılan rezilliklere nihayet bir 'DUR' diyen çıktı' ifadelerini kullanan Kılıç, denetimlerin ardından belediyeler, polis ve zabıta ekiplerinin de konuya daha fazla dikkat edeceğini savundu. Kılıç, paylaşımını 'Doğruya doğru, yanlışa yanlış' ifadeleri ve alkış emojileriyle tamamladı.

Birçoğu Kültür ve Turizm Bakanlığı veya yerel belediyeler tarafından 'ruhsatlı' ya da ruhsata aykırı çalıştırılan işletmelerde 'eğlence' kisvesi altında yaşatılan rezilliklere nihayet bir 'DUR' diyen çıktı.



Belediyeler, polis, zabıta da görür artık!



Doğruya doğru, yanlışa: https://t.co/jPxcdrxTvX — Suat KILIÇ (@suatkilic) September 13, 2026

Hatırlanacağı gibi Adalet Bakanı Akın Gürlek, bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, 'Ailem Güvende' operasyonları kapsamında 5 il merkezli ve 15 ili kapsayan çalışmalarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlemler gerçekleştirildiğini açıklamıştı.