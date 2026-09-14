CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde düzenlediği basın toplantısında okullardaki temizlik ve hijyen sorunundan beslenme yetersizliğine, eğitim-istihdam planlamasından beyin göçüne kadar birçok başlığı gündeme taşıdı. Kılıçdaroğlu, 'Temizlik geçici bir iş değildir, geçici personelle kalıcı hijyen sağlanamaz' dedi.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Eğitimin siyasi tartışmaların üzerinde, 'devlet aklı ve vicdan meselesi' olarak ele alınması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, eğitim sisteminin temel sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eğitimin yalnızca müfredat, sınav ve diploma üzerinden değerlendirilemeyeceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, okulların çocuklara bilgiyle birlikte adalet, dürüstlük, emeğe saygı, özgür düşünce ve ortak yaşam sorumluluğu kazandırması gerektiğini söyledi.

'DİPLOMALI İŞSİZLER VARSA PLANLAMA SORUNU VARDIR'

Eğitimden çalışma hayatına geçişte ciddi bir planlama problemi bulunduğunu savunan Kılıçdaroğlu, sanayinin nitelikli eleman ararken diplomalı gençlerin işsiz kalmasının çelişki olduğunu belirtti. Mesleki eğitim, yükseköğretim ve istihdam ihtiyacının birlikte planlanması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, gençlere yalnızca diploma değil, kendi ülkelerinde kurabilecekleri bir gelecek sunulması gerektiğini ifade etti.

'GEÇİCİ PERSONELLE KALICI HİJYEN SAĞLANAMAZ'

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında en fazla öne çıkan başlıklardan biri ise okullardaki temizlik ve hijyen sorunları oldu.

Okullarda yeterli ve kalıcı temizlik personeli bulunmadığını ileri süren Kılıçdaroğlu, geçici istihdam programlarıyla sorunun çözülemeyeceğini savundu.

'Okul süreklidir, çocuk her gün okula gitmektedir. Temizlik geçici bir iş değildir, geçici personelle kalıcı hijyen sağlanamaz.' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı okullarda sabun, tuvalet kâğıdı ve hijyen malzemelerinin bulunmadığını, bu ihtiyaçların zaman zaman veliler tarafından karşılandığını iddia etti.

Temiz tuvalet, sabun ve tuvalet kâğıdının lüks olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, 'Uygarlık iddiası kürsüde kurulamaz; uygarlık iddiası çocuğun elini yıkadığı musluğun yanında kurulur.' ifadelerini kullandı.

'OKULLARDA BİR ÖĞÜN SICAK YEMEK ZORUNLULUK'

Kılıçdaroğlu, okullarda öğrencilere günde en az bir öğün sıcak yemek verilmesi çağrısını da yineledi. Ekonomik koşullar nedeniyle bazı çocukların okula aç veya yetersiz beslenerek gittiğini savunan Kılıçdaroğlu, beslenme desteğinin sosyal yardım değil, eğitimde fırsat eşitliğinin temel unsurlarından biri olduğunu söyledi. 'Açlık utanılacak bir hâl değildir; açlığı görmezden gelmek utanılacak bir hâldir.' diyen Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin okul temizliği ve bir öğün yemek konusunda sorumluluk üstlenmeye devam edeceğini belirtti.

'İKTİDAR YAPAMIYORSA BİZ YAPACAĞIZ'

CHP'nin yönettiği belediyelerde bu sorunların çözümü için çalışma yürütüldüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına okulların temizlik ve beslenme ihtiyaçlarına destek olmaları yönünde talimat verdiklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, eğitim politikalarının çocukların geleceğini doğrudan belirlediğini belirterek, beyin göçüne de dikkat çekti. Gençlerin eğitimlerini tamamladıktan sonra ülkeden ayrılmasının yalnızca bireysel bir tercih olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, 'Bu ülkenin evlatları ne yabancılaşmaya ne işsizliğe ne de sabunsuz bir okula mahkûm olmamalıdır.' dedi.

https://youtu.be/lS-i4D-2UvI