Cumhuriyet Halk Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, Elbistan’da bayram öncesi ekmeğin 10 TL’den satılmak istenmesini; “Halkın bayram üzeri ekmeği ile oynamaya gerek yok” sözleriyle eleştirdi. Faturanın halka kesilmesinin işin en ucuz yolu olduğunu vurgulayan Başkan Ateş, esnafın zor durumuna karşı hükümeti önlem almaya çağırdı.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, Elbistan’da bayram öncesi ekmeği 10 TL’den satmak isteyenlere karşı belediyenin çalıştığını söyledi.

Esnafın yaşadıği zorluğa karşı hükümeti önlem almaya çağıran Başkan Ateş, faturanın halka kesilmesine karşı olduklarını belirterek, şunları söyledi:

FATURAYI HALKA KESMEK İŞİN EN UCUZ YOLUDUR “Kurban Bayramı öncesi Elbistan ilçemizde bazı fırsat yaratmak isteyenler ekmek fiyatlarıyla oynuyorlar. Ekmeği 10 TL'den halka satmaya çalışıyorlar. Elbistan belediyesinin ekipleri bu olaya izin vermemek için canla başla çalışıyor. Halkın bayram üzeri ekmeği ile oynamaya gerek yok. Esnafın zor durumunu biliyoruz. Bunun ile ilgili hükümet ve yetkilileri önlem almaya davet ediyoruz. Bütün faturayı halka kesmek işin en ucuz yoludur. Bu konuda vatandaştan gelen şikayetler üzerine ilgilileri bir kez daha uyarıyor. Tüm hemşehrilerimizin bayramını bir kez daha kutluyorum.”