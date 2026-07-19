CHP Edirne İl Genel Meclis Üyesi Aladdin Öztürk, İl Başkanı Yücel Balkanlı ile Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör'ün görevden alınmasının ardından yaptığı açıklamada, kararların örgütün demokratik iradesini hedef aldığını savundu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Edirne İl Genel Meclis Üyesi Aladdin Öztürk, CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı ile Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör'ün görevden alınmasına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayarak kararlara sert tepki gösterdi.

Öztürk, açıklamasında görevden alma kararlarının yalnızca iki yöneticiyi değil, onları göreve taşıyan örgütün iradesini de hedef aldığını ileri sürdü.

Kararları 'en sert şekilde kınadığını' belirten Öztürk, Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük gücünün üyelerinin, delegelerinin ve örgütün özgür iradesi olduğunu ifade etti. Seçilmiş yöneticilerin yerine atamayı esas alan bir anlayışın partinin demokratik gelenekleriyle bağdaşmadığını savunan Öztürk, 'Demokrasi mücadelesini ülke genelinde savunan bir partinin, kendi iç işleyişinde de aynı ilkelere bağlı kalması zorunluluktur. Örgütün sesini kısmaya yönelik bu antidemokratik uygulamalar ne meşrudur ne de kabul edilebilir.' dedi.

Edirne örgütünün demokratik iradesine sahip çıkmaya devam edeceğini vurgulayan Öztürk, açıklamasını, 'Hiç kimsenin örgütün iradesini yok saymasına sessiz kalmayacağız' sözleriyle tamamladı.