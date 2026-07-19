ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, tercih dönemindeki öğrenci ve velilere yönelik yaptığı paylaşımda, doğru ve planlı tercih yapılabilmesi için geliştirilen Danışman Bilgi Sistemi (DABİS) hakkında bilgi verdi. Bakan Işıkhan, DABİS'e artık İŞKUR Mobil uygulaması üzerinden de kolayca erişilebildiğini belirterek, sistemin öğrencilerin eğitim ve kariyer planlamasına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Paylaşımda, DABİS aracılığıyla öğrencilere lise tercih döneminden üniversite mezuniyetine kadar kariyer danışmanlığı hizmeti verildiği, mesleki alanlar ve üniversite bölümlerine ilişkin iş gücü piyasası verilerinin sunulduğu aktarıldı.

Sistemde ayrıca farklı bölüm ve mesleklerin karşılaştırılabildiği; istihdam oranı, iş bulma süresi, ilk işteki ücret dağılımı ve girişimcilik oranı gibi göstergelerin birlikte değerlendirilebildiği belirtildi. İş ve Meslek Danışmanları ile rehber öğretmenlerin yönlendirmelerinin de sistem üzerinden takip edilebildiği ifade edildi.

Sevgili gençler, kıymetli veliler; doğru ve planlı bir tercih dönemi için Danışman Bilgi Sistemi (DABİS) ile yanınızdayız????



???? DABİS'e artık İŞKUR Mobil uygulaması üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz.



➡️ Peki, DABİS'te neler var?



✅ @TurkiyeIsKurumu aracılığıyla lise tercih: pic.twitter.com/tPM1w5TPe4 — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) July 19, 2026

Bakan Işıkhan, paylaşımında öğrenciler ve velileri DABİS'i kullanmaya davet ederek, 'Her bir evladımıza başarılı bir tercih dönemi ve eğitim hayatı diliyorum.' ifadelerine yer verdi.