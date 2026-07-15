Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Karadeniz ziyaretleri kapsamında yaptığı açıklamalarda ekonomi, erken seçim tartışmaları, Türkiye'nin dış politikası, sığınmacı politikaları ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ORDU (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize ve Samsun'un Bafra ilçesini kapsayan Genel Merkez çalışmaları kapsamında parti yöneticileriyle birlikte sahada olduklarını belirterek, esnaf ve iş dünyası temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Karadeniz bölgesinde Zafer Partisi'nin güçlü bir teşkilat yapısına sahip olduğunu ifade eden Özdağ, Ordu'da gerçekleştirdiği açıklamalarda, özellikle ekonomi kadrosunda bölgeden önemli isimlerin bulunduğunu dile getirdi. Ziyaretlerde partinin 'Zafer Ekonomisi Programı' hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

'SEÇİMLERİN NE ZAMAN OLACAĞINI KİMSE BİLMİYOR'

Seçim takvimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdağ, 'Seçimin ne zaman olacağını bilmiyorum. Ben bilmediğim gibi Erdoğan da bilmiyor. Türkiye'de seçimin ne zaman olacağını kimse bilmiyor' dedi.

Ancak seçim atmosferinin vatandaş nezdinde başladığını savunan Özdağ, 'Seçimler vatandaşın zihninde başlamış durumda' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ekonomik sorunlar, uyuşturucu ve sanal kumar bağımlılığı, terör politikaları ve gelir dağılımındaki bozulma nedeniyle seçime hazırlandığını öne süren Özdağ, iktidarın ekonomik sorunları çözmeye yönelik programlarının başarısız olduğunu iddia etti.

'EKONOMİNİN BÜTÜN BRANŞLARI KAN AĞLIYOR'

Ekonomiye ilişkin eleştirilerde bulunan Özdağ, yüksek faiz, düşük kur politikaları ve sanayicilerin rekabet sorunları üzerinden değerlendirmelerde bulundu.

Lojistik sektöründeki sıkıntılara da değinen Özdağ, 'Bir ülkede sanayinin nasıl gittiğini o ülkedeki lojistik sisteminin çalışması ve ne kadar yeni minibüs, kamyon ve tır satıldığı gösterir' dedi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin de yeniden ele alınması gerektiğini savunan Özdağ, Gümrük Birliği modelinin Türkiye açısından eşitsiz bir ilişki oluşturduğunu ileri sürdü. Özdağ, Türkiye-AB ilişkilerinin serbest ticaret bölgesi temelinde yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

'DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI YENİDEN KURULMALI'

Ekonomide uzun vadeli planlama yapılması gerektiğini belirten Özdağ, Devlet Planlama Teşkilatı'nın yeniden kurulması gerektiğini söyledi.

Kamuda tasarruf yapılması gerektiğini savunan Özdağ, devlet harcamalarının azaltılması, israfın önlenmesi ve kamu kaynaklarının etkin kullanılması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'deki sığınmacı politikasını da eleştiren Özdağ, Suriyelilerin geri dönüş rakamlarına ilişkin iktidarın açıkladığı verileri sorguladı. Sığınmacılara vatandaşlık verilmesi uygulamasına karşı olduklarını belirten Özdağ, bunun Türkiye'nin 'milli karakterini' etkilediğini savundu.

Türkiye'nin dış politika tercihleriyle ilgili soruları da yanıtlayan Özdağ, ülkenin stratejik bağımsızlığını koruması gerektiğini söyledi.

NATO ile ilişkilerin devam etmesi gerektiğini belirten Özdağ, 'NATO'nun dışında kalan bir Türkiye, NATO'nun saldırılarına daha açık hedef haline gelecektir' değerlendirmesinde bulundu.

Olası seçim ittifaklarına ilişkin de konuşan Özdağ, Zafer Partisi'nin geniş cephe stratejisini değerlendirdi. Parlamenter demokrasi, hukuk devleti, milli, üniter ve laik devlet anlayışını savunan partilerle temasların sürdüğünü belirten Özdağ, ittifak görüşmeleri için doğru zamanın beklenmesi gerektiğini söyledi.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görüşlerini de paylaşan Özdağ, olayın FETÖ'nün devlet içinde oluşturduğu yapılanmanın girişimi olduğunu savundu. Özdağ, '15 Temmuz, iktidarın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı yıllarca FETÖ terör ve casusluk örgütüyle yapmış olduğu iş birliği sonucunda, FETÖ'nün iktidarı da devirmek amacıyla gerçekleştirdiği girişimdir' ifadelerini kullandı. Açıklamalarında Türkiye'nin ekonomik sorunlardan güvenlik politikalarına kadar birçok alanda yeni bir siyasi döneme ihtiyaç duyduğunu belirten Özdağ, Zafer Partisi'nin çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüğünü kaydetti.