ANKARA – Türkiye siyasetinde tarihi bir eşiğin aşılması yönünde kritik adımlar atılmaya devam ediyor. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, TBMM’de DEM Parti İmralı Heyeti ile bir araya gelerek "Terörsüz Türkiye" sürecini ele alan kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Başkent kulislerini hareketlendiren bu zirvede, taraflar silah bırakma, entegrasyon süreci ve meclis gündemine gelmesi beklenen hukuki "Çerçeve Yasa" taslağı üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmenin Odak Noktası: "Çerçeve Yasa" Taslağı

Edinilen bilgilere göre görüşmenin en önemli gündem maddesini, sürece hukuki bir zemin kazandıracak olan "Çerçeve Yasa" oluşturdu.

Yaklaşık 7 veya 8 maddeden oluşması öngörülen bu "kök yasa", örgüt mensuplarının silahsızlanması, sınır dışına çıkışı ya da Türkiye'ye entegrasyonu gibi teknik ve hukuki detayları içeriyor. Taslağın yürürlüğe girmesi için ise devlet kurumlarının "örgütün tamamen silah bıraktığını" teyit etmesi ve Cumhurbaşkanı kararı şartı aranacak.

DEM Parti Kanadı: "Zaman Daralıyor, Temmuz Ayında Çıkarılmalı"

Görüşme öncesi ve sonrasında DEM Parti cephesinden gelen açıklamalar, yasanın dar bir kapsama sıkıştırılmaması gerektiği yönünde.

Tülay Hatimoğulları'ndan "Yazı Heba Etmeyelim" Çağrısı: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, yaptığı açıklamada "Bu yaz mevsimini heba etmeyelim. Temmuz'da çerçeve yasayı çıkaralım, 1 Ekim'de Meclis açıldığında ise demokratikleşme adımlarını hayata geçirelim" diyerek iktidara siyasi cesaret gösterme çağrısında bulundu.

"Taslak Öcalan ile Paylaşılmalı": DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise yasa taslağının hızlıca İmralı Heyeti'yle paylaşılması ve İmralı'da Abdullah Öcalan ile tartışılarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca yasanın kapsayıcı olması ve kategorik ayrımlara gidilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Stratejisi ne?

AK Parti kanadı, süreci taktiksel bir hamle değil, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda stratejik bir devlet projesi olarak ele alıyor. Meclis komisyonu raporunun da tamamlanmak üzere olmasıyla sürecin kurumsal bir zemine taşınması amaçlanıyor. Cumhur İttifakı, sürecin başarıyla yürütülmesi için hukuki denetim mekanizmalarını sıkı tutmayı ve silahsızlanmanın sahada en az %80 oranında teyit edilmesini şart koşuyor.

Sırada Ne Var? Siyaset Turu Devam Edecek

Görüşmelerin yalnızca AK Parti ile sınırlı kalmayacağı, DEM Parti İmralı Heyeti’nin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Meclis’te grubu bulunan diğer muhalefet partileriyle de temaslarını sürdüreceği belirtiliyor. Siyaset kulislerinde "tarihsel bir eşik" olarak yorumlanan bu sürecin, önümüzdeki günlerde Meclis'e gelecek yasa teklifleriyle somut bir hal alması bekleniyor.