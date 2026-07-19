ANKARA (İGFA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'unu yayımladı.

ÖSYM'nin açıklamasına göre, sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı dizilimindeki tüm sorulara 19 Temmuz saat 13.45'ten itibaren ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Adaylar, soru kitapçığını 29 Temmuz 2026 saat 23.59'a kadar, yani 10 gün boyunca sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

ÖSYM ayrıca, sınav sorularının Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliği taşıdığını ve telif haklarının kuruma ait olduğunu hatırlattı. Açıklamada, ÖSYM'nin yazılı izni olmaksızın soruların hiçbir şekilde çoğaltılamayacağı, dağıtılamayacağı ve yayımlanamayacağının altı çizildi.

2026-DGS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarına ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ