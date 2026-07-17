CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, tarım ve gıda politikalarını sert sözlerle eleştirerek, Türkiye'nin gıda enflasyonunda dünyada üçüncü sıraya yükseldiğini söyledi. Sarıbal, ithalata dayalı politikaların üreticiyi zora soktuğunu, çiftçinin ise borçla ayakta kalmaya çalıştığını savundu.

BURSA (İGFA) - CHP Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, düzenlediği basın toplantısında tarım ve gıda politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İktidarın uyguladığı tarım politikalarını eleştiren Sarıbal, ithalatın üreticiyi desteklemek yerine baskılayan bir araca dönüştüğünü öne sürdü.

Türkiye'nin gıda enflasyonunda dünyada üçüncü sırada yer aldığını ifade eden Sarıbal, üretim maliyetlerinin artmasına rağmen çiftçinin yeterince desteklenmediğini, tüketicinin ise gıdaya yüksek fiyatlarla ulaşmak zorunda kaldığını söyledi. Çiftçinin banka borçlarının son yıllarda katlanarak arttığını belirten Sarıbal, tarımsal desteklerin aynı hızda yükselmediğini savunarak, 'Çiftçi artık üretimi borçlanarak sürdürüyor.' dedi.

Ekonomi yönetimini de eleştiren Sarıbal, 2026 bütçesinde faiz ödemelerine ayrılan kaynağın tarımsal desteklerin çok üzerinde olduğunu belirterek, bunun tarıma verilen önemin göstergesi olduğunu ifade etti.

SÜT ÜRETİCİSİ ZARAR EDİYOR

Ulusal Süt Konseyi'nin çiğ süt tavsiye fiyatını artırmamasını eleştiren Sarıbal, üretim maliyetlerinin satış fiyatının üzerine çıktığını belirterek özellikle küçük ölçekli süt üreticilerinin ciddi zarar ettiğini söyledi. Meraların ıslah edilmesi ve Et ve Süt Kurumu'nun piyasada daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini dile getirdi.

B-REÇETE UYGULAMASINA TEPKİ

1 Temmuz'da uygulanmaya başlayan B-Reçete sisteminin mevcut haliyle sahada uygulanmasının zor olduğunu savunan Sarıbal, sistemin çiftçilere ve tarım ilaçları bayilerine yeni bürokratik yükler getirdiğini belirtti. Uygulamanın sektör temsilcileriyle birlikte yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

AYÇİÇEĞİ VE SOĞANDA İTHALAT ELEŞTİRİSİ

Ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatına yönelik tarife kontenjanını da eleştiren Sarıbal, hasat başlamadan alınan ithalat kararlarının üretici fiyatlarını baskılayacağını öne sürdü.

Kuru soğanda gümrük vergisinin düşürülmesini de değerlendiren Sarıbal, fiyat artışlarının çözümünün ithalat değil, üreticiyi destekleyen kalıcı tarım politikaları olduğunu savundu. Sarıbal, Türkiye'nin gıda güvencesinin ithalata değil, yerli üretimin desteklenmesine dayalı politikalarla sağlanabileceğini belirterek, tarım politikalarının halkı ve üreticiyi merkeze alan bir anlayışla yeniden şekillendirilmesi gerektiğini ifade etti.