AFAD, Şırnak'ın Silopi ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan iki vatandaşın, AFAD, Jandarma ve UMKE ekiplerinin koordineli çalışmasıyla sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Şırnak'ın Silopi ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan iki vatandaşın yürütülen kurtarma operasyonuyla güvenli şekilde tahliye edildiğini duyurdu.

AFAD'ın açıklamasına göre, Silopi ilçesine bağlı Ballıkaya Kömür Ocakları mevkisindeki dağlık alanda iki kişinin mahsur kaldığı ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaştı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi. Operasyonun ilk aşamasında bölgeye gönderilen iki askeri helikopter, sarp arazi nedeniyle güvenli iniş yapılabilecek uygun bir alan bulunamaması sebebiyle tahliye gerçekleştiremedi.

Bunun üzerine Şırnak AFAD İl Müdürlüğü bünyesindeki dağ arama ve kurtarma ekipleri zorlu arazi koşullarında yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Ekipler tarafından olay yerinde ilk sağlık müdahalesi yapıldı.

Şırnak'ta kaybolan 2 vatandaşımız, ekiplerimizin yoğun ve koordineli çalışması sonucunda sağ olarak kurtarıldı.



Şırnak ilimizin Silopi ilçesine bağlı Ballıkaya Kömür Ocakları mevkiindeki dağlık alanda 2 vatandaşımızın mahsur kaldığı bilgisi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmış,: pic.twitter.com/5U2JKBOq2e — AFAD (@AFADBaskanlik) July 19, 2026

Gece saatlerinde sürdürülen koordineli çalışmalar sonucunda mahsur kalan iki kişi, Jandarma'ya ait askeri helikopter ile güvenli şekilde bölgeden tahliye edildi.

AFAD, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, kurtarma operasyonunda görev alan AFAD, Jandarma ve UMKE ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.