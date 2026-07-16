MHP İpsala İlçe Başkanı Av. Aybike Şimşek, teşkilatı daha da güçlendirecek, halkımızla iç içe çalışmalar yapacaklarını belirterek, 'Partimiz görev verirse, yeniden belediye başkan adayı olmaya ve İpsala'ya hizmet etmeye hazırım' dedi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - MHP İpsala İlçe Başkanlığı görevine 1 Temmuz'da gerçekleştirilen kongrede seçilen Av. Aybike Şimşek, özel açıklamalarda bulundu.

İlçe başkanlığı süreci, Ankara temasları, teşkilat çalışmaları ve siyasi hedeflerine ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, Şimşek, İpsala için çalışacaklarını söyledi.

'ONURLU BİR GÖREVİ DEVRALDIK'

İlçe kongresinin Genel Merkez'in talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirten Başkan Şimşek, tek listeyle gidilen seçimde MHP İpsala İlçe Başkanı olarak görevlendirildiğini ifade ederek, yeni yönetimle birlikte önemli bir sorumluluk üstlendiklerini söyledi. 'Bu görevin bize verilmesinden büyük onur duyuyoruz' diyen Şimşek, 'Yönetim kurulumuzla birlikte partimizi İpsala'da daha güçlü bir noktaya taşımak için var gücümüzle çalışacağız.' dedi.

BAHÇELİ'YE İPSALA PİRİNCİ ARMAĞAN EDİLDİ

İlçe başkanlığı mazbatasını aldıktan sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Ankara'da ziyaret ettiklerini anlatan Şimşek, ziyaret sırasında İpsala'nın simgesi olan pirinci hediye ettiklerini söyledi. Şimşek, 'Genel Başkanımızın hayır duasını almak bizim için çok kıymetliydi. Kendilerine ilçemizin en önemli tarım ürünü olan İpsala pirincini takdim ettik. Hediyemizden büyük memnuniyet duydu ve Trakya halkına selamlarını iletti.' ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde teşkilat çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirten Şimşek, seçim odaklı olduğu kadar vatandaş odaklı bir anlayışla hareket edeceklerini dile getirdi. Esnaf, çiftçi ve tüm kurumlarla yakın temas içerisinde olacaklarını vurgulayan Şimşek, 'Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakışan bir anlayışla sahada olacağız. Halkımızın yanında olmaya, onların taleplerini dinlemeye devam edeceğiz.' diye konuştu.

'DAHA TECRÜBELİ ŞEKİLDE SAHADA OLACAĞIZ'

2024 Yerel Seçimleri'nde MHP'nin İpsala Belediye Başkan adayı olan Şimşek, yeniden adaylık konusundaki düşüncelerini de paylaştı. Adaylık kararının Genel Merkez'in takdirinde olduğunu belirten Şimşek, 'Önümüzde yaklaşık iki buçuk yıllık bir süreç bulunuyor. Genel Başkanımız uygun görür ve yeniden görev verilirse, bu kez daha fazla tecrübeyle sahada olacağız. Hedefimiz İpsala'ya en iyi şekilde hizmet etmektir.' dedi.

İlçe teşkilat binasında kapsamlı bir tadilat çalışması başlattıklarını da ifade eden Şimşek, parti binasını daha modern ve kullanışlı bir hale getirmek için çalıştıklarını söyledi. Şimşek, 'Parti binamızı tadilata aldık. En kısa sürede yenilenen ilçe başkanlığımızı kıymetli partililerimiz, dava arkadaşlarımız ve tüm vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Teşkilatımızın kapısı her zaman milletimize açık olacak. Hemşehrilerimizle bir araya geleceğimiz, istişare edeceğimiz ve gönül bağımızı daha da güçlendireceğimiz sıcak bir buluşma noktası oluşturuyoruz.' dedi.

'ÜÇ HİLALLİ BAYRAK BANA BABAMDAN MİRAS KALDI'

Siyasete küçük yaşlardan itibaren MHP teşkilatlarının içinde yetişerek başladığını söyleyen Şimşek, merhum babasının yıllarca parti teşkilatlarında çeşitli görevlerde bulunduğunu hatırlattı.

'Babamdan bana kalan en büyük miraslardan biri üç hilalli bayraktır.' diyen Şimşek, şunları kaydetti:

'Çocukluğumdan bu yana bu davanın içerisinde büyüdüm. İpsala'ya hizmet etmek istiyorum. Partimiz bize yeniden görev verir, halkımız da desteklerse belediye başkanı olarak ilçemize hizmet etmek en büyük arzumdur. İnşallah böyle bir görev nasip olur ve İpsala'mız için güzel hizmetlere imza atarız. Tabii hedefimiz şu; eğer bir belediye başkan adaylığıyla mükafatlandırılırsak 1 Nisan sabahı belediye başkanıyız. Allah'ın izni, teşkilatımızın gayreti ve hemşehrilerimizin desteğiyle 2029 seçimlerinde belediyeyi Milliyetçi Hareket Partisi'nin üç hilalli sancağıyla buluşturmak olacaktır.'