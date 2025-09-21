ANKARA (İGFA) -Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde 22. Olağanüstü Kurultayı’nı gerçekleştiren CHP delegeleri Genel Başkan Özgür Özel'i yeniden seçerek, partinin birliğini pekiştirdi. Olağanüstü kurultayda demokrasi ve adalet vurgusu yapıldı. Kurultayda, Özel, 835 geçerli oyun tamamını alarak yeniden Genel Başkan oldu.

“Darbeye ve Kayyuma Hayır” temasıyla düzenlenen kurultayın açılışında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin bütünlüğünü vurguladı.

“Şu artık açıkça göründü; yaratmaya çalıştıkları imajın aksine CHP bir bütündür" diyen Özgür Özel, karşılarında bir avuç aparat ve AK Parti’nin yargı kolları olduğunu belirterek, "Bir tarafta CHP'nin evlatları, diğer tarafta Saray’ın kumpasçıları durmaktadır!” diyerek yaşanan süreçlere tepki gösterdi.

“Zaman ayarlı davalarla, iktidar yürüyüşümüze set çekmek isteyen darbecilere karşı CHP’nin ne demek olduğunu bir kez daha göstermek için buradayız" diyen Özgür Özel, "Bir demokrasi utancının ortasında kalsak da mücadelemizi dimdik tutmak için buradayız” diyerek, partinin kararlılığını ortaya koydu.

Kurultayda, Özel tek aday olarak girdiği genel başkanlık seçiminde 835 geçerli oyun tamamını alarak yeniden seçildi.

Olağanüstü kurultayda İstanbul delegeleri ve doğal delegelerle birlikte Genel Merkez tarafından belirlenen 352 delegenin oy kullanmadığı belirtildi.