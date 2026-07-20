CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, İzmit Belediyesi'ne yönelik operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, yargı süreçlerinin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ve siyasi tartışmalardan uzak yürütülmesi gerektiğini belirtti.

ANKARA (İGFA) - CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, İzmit Belediyesi'ne yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Sarı, operasyonun son dönemde Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik yürütülen adli süreçlerin son örneği olduğunu ifade etti.

Yargı süreçlerinin hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Sarı, masumiyet karinesine dikkat çekti. Sarı, tutuksuz yargılamanın esas olması gerektiğini belirterek, adaletin gecikmeden tecelli etmesi ve gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için süreci takip edeceklerini söyledi. Sarı açıklamasında, 'Yargı süreçlerinin hukuk devleti ilkesi doğrultusunda, siyasi tartışmalardan uzak, masumiyet karinesi gözetilerek yürütülmesi ve tutuksuz yargılamanın esas alınması zorunludur' ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi İzmit Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği açıklanmıştı.