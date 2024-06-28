Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muş İl Başkanı Mehmet Şerif Sönmez, güven tazeleyerek yeniden göreve gelen İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Erdenci ve yönetimini tebrik etti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muş İl Kadın Kolları kongresi gerçekleştirildi. Kongre Sonucunda CHP Muş İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Erdenci güven tazeleyerek yeniden göreve geldi.MUŞ (İGFA) - Kongreye Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Gülsever, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muş İl Başkanı Mehmet Şerif Sönmez, parti yönetimi ve partililer katıldı.

Kongreye ilişkin bir değerlendirme yaparak yeni yönetimi tebrik eden CHP Muş İl Başkanı Mehmet Şerif Sönmez açıklamasında:” Kadın Kolları İl Kongremiz Kadın Kolları MYK üyesi kıymetli hemşehrimiz Sayın Ayten Gülsever’in katılımlarıyla gerçekleşmiştir. Güven tazeleyerek yeniden İl Kadın Kolları Başkanı seçilen Zehra Erdenci başkanıma ve yönetimine hayırlı olsun dileklerimi sunuyor, başarılar diliyorum. Kadınlarımızın olduğu her yerde başarı var” dedi.

Kaynak: igf