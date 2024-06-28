Rusya lideri Vladimir Putin'in Kuzey Kore ziyareti ve askeri iş birliğinin açıklanması ile birlikte Asya'da gerilimin seviyesi korkutucu şekilde arttı. ABD ve müttefiklerinin oluşturduğu cepheye karşı Rusya,Çin ve Kuzey Kore üçlüsünün başını çektiği grup arasında tansiyon gittikçe yükseliyor!Oğuzhan Osman BİLGİN/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Rusya lideri Vladimir Putin'in Kuzey Kore ile görüşmesi ve askeri iş birliğinin açıklanmasının ardından Batı'dan sert reaksiyon geldi. ABD'nin Asya'daki müttefikleri ile birlikte Rusya, Çin ve Kuzey Kore'nin oluşturduğu cepheye karşı gösterdiği tepki, devam eden Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki gerilim 3. Dünya Savaşı söylemine de zemin hazırladı. Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'ya aktarılmaya başlaması ile birlikte Batı ve Rusya ilişkisi onarılamayacak şekilde hasar aldı. Asya'da yükselen yeni güçleri ve Batı ile Rusya'nın ilişkisinin geldiği son noktayı Dış Politika Uzmanı Dr. Barış Adıbelli Herkes Duysun için analiz etti.

"ASYA-PASİFİK'TE NET BİR BLOKLAŞMA VAR"

Asya-Pasifik'te net bir bloklaşma olduğunu ifade eden Dr. Barış Adıbelli, "Bir tarafta Rusya,Çin ve Kuzey Kore yer alıyor. Bu gruba kısmen Vietnam'ı da ekleyebiliriz. Bu gruba ek olarak Rusya, kısa süre önce Kamboçya ordusu ile askeri iş birliği anlaşması imzaladı. Kamboçya bir dönem komünist olan bir ülkeydi. Bu bölgede hala komünist olan bir ülke var. Bu ülke de Laos. Laos'la da bu anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

Rusya, Sovyetler döneminden Asya-Pasifik'teki dost ve müttefikleri ile ilişkilerini yeniden geliştiriyor. Putin, Sovyetler dönemindeki askeri anlaşmaları yeniden canlandırma niyetinde. Putin ve Vietnam Cumhurbaşkanı yaptıkları ortak açıklamada anlaşma metninin kamuoyuna açıklanan kısmında ‘bloklara üye olmama’ taahhüdü verildiği ifade ettiler. Bu durum da Vietnam'ın ABD,Japonya, Filipinler ve Güney Kore'nin başını çektiği gruba katılmayacağını ifade ediyor. Ortak tarihsel geçmiş nedeniyle Vietnam'ın, Çin ve Rusya'ya karşı bir adım atmasını da beklememek gerekiyor." şeklinde konuştu.

RUSYA, ASYA-PASİFİK GÜVENLİĞİ İÇİN ÖN PLANA ÇIKACAK

ABD'nin Asya'daki ülkeler nezdinden imajına baktığımızda çok farklı bir pozisyonda yer aldığını ifade eden Dr. Barış Adıbelli, "Vietnam halkı Napalm bombaları ile köylerin içerisinde yakılan insanları, yapılan tarifsiz işkenceleri unutmuş değil. Kuzey Kore'deki Batı ve ABD'ye bakışta çok farklı değil. Bugün Kuzey Kore diye bir devlet varsa bunun Rusya sayesinde olduğunu unutmayalım. 1948'de Kuzey Kore'yi kuran ve başına şimdiki lider Kim Jong-Un'un dedesi Kim İl-sung'u getiren Rusya'dır.

Yaşanan bu gelişmeleri ve askeri anlaşmaları Putin'in Pekin ziyareti üzerinden yorumlamamız gerekir. Putin, mayıs ayında Çin'e yaptığı ziyarette ‘Asya-Pasifiğin güvenliğine sağlamada ben de varım.’ dedi. 2024 yılının Asya-Pasifik'te Kuzey Kore'nin yılı olacağını daha önce ifade etmiştim.

https://cgtnturk.com/2024-asya-pasifikte-kuzey-kore-yili-mi-olacak/

Kuzey Kore ile bu gelişmelerin yaşanacağını alanı çalışan insanlar olarak bizler tahmin ediyorduk. Putin ayrıca olası ekonomik ve siyasi yaptırımların da etkisi olmayacağını net bir şekilde ifade etti.

ABD YAPTIRIMLARI CAYDIRICILIĞINI YİTİRDİ

ABD'nin tekelindeki uluslararası sistemin kendisi ya da müttefikleri aleyhinde çıkan kararların uygulanmamasının emsal oluşturduğunu ifade eden Adıbelli, "ABD, İsrail aleyhine çıkan kararlarının uygulanmasını sağlamadığı için farklı bir konuda ABD'nin istediği doğrultuda çıkan kararlara da karşınızda yer alan ülkeler uymayacaktır. Putin de doğal olarak alınacak yaptırım kararlarına bu konuyu emsal göstererek uymayacaklarını net bir şekilde ifade ediyor.” ifadelerine yer verdi.

ASYA-PASİFİK'TE BASKI ALTINDA OLAN ÜLKELERİN ROTASI RUSYA VE ÇİN

ABD'nin yarattığı baskı ve tercihe zorlama politikasının net sonuçları olacağını ifade eden Barış Adıbelli, "Asya-Pasifik'te ABD baskısı altında ezilen ülkeler Rusya ve Çin ikilisine koşacak. Rusya ve Çin baskı altına alınmış devletlere yeni bir manevra sahası sunuyor.” dedi.