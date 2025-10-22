Konya Karatay Belediyesi tarafından Çimenlik Mahallesine kazandırılan ve toplamda 250 milyon TL'ye mal olan Karatay Kültür Merkezi'nin resmi açılışı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla yapıldı.

KONYA (İGFA) - Konya Karatay Kültür Merkezi'nin çok değerli bir yatırım olduğunu söyleyen Bakan Göktaş, merkezin hayırlı olmasını diledi. Katılımlarından dolayı Bakan Göktaş'a teşekkür eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise 'Bu eser, aileyi güçlendiren ve şehrimizin sosyal yaşamına değer katan önemli bir buluşma noktasıdır.' dedi.

Modern mimarisi ve sosyal donatı alanlarıyla dikkat çeken Karatay Kültür Merkezi, şehrin kültürel ve sosyal yaşamına önemli katkılar sunacak. 2025 'Aile Yılı' kapsamında tamamlanan merkez; nikah salonları, çok amaçlı salon ve sergi alanlarıyla vatandaşların özel günlerinde ve sosyal etkinliklerinde kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyor.

4 bin 110 metrekarelik alana kurulan merkezde, 157 ve 73 kişilik iki nikah salonu, 400 kişilik çok amaçlı salon ve sergi salonu, 72 araçlık otopark bulunuyor. Kültür Merkezi; bahçedeki peyzaj düzenlemeleri, açık hava fotoğraf çekim alanlarıyla çiftlere fotoğraf ve etkinlikler için de estetik ve konforlu bir ortam sunacak. Toplam 250 milyon TL yatırım maliyetiyle hayata geçirilen merkez, 2025 'Aile Yılı' kapsamında vatandaşların hizmetinde.

KILCA: HEMŞEHRİLERİMİZE AŞKLA HİZMET ETMEYİ ŞEREF SAYIYORUZ

Açılış töreninde konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay'ın geleceğine umut, şehir kültürüne ise yeni bir nefes katacak olan Karatay Kültür Merkezi ve Yeni Nikâh Salonu'nun ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Başkan Kılca, AK Parti belediyeciliğinin hizmet odaklı bir anlayış olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi; 'AK Parti belediyeciliği, söze değil esere dayanan, vaatle değil hizmetle tanınan bir anlayışın adıdır. Bizler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'aşkla koşan yorulmaz' anlayışını rehber edinerek hemşehrilerimize aşkla hizmet etmeyi en büyük şeref sayıyoruz.'

'AİLE YILI'NDA AİLEYE ARMAĞAN BİR ESER KAZANDIRDIK'

Hasan Kılca, Karatay Kültür Merkezi'nin 2025 'Aile Yılı' kapsamında hayata geçirildiğini belirterek, eserin aile odaklı vizyonun bir yansıması olduğunu ifade etti. Kılca; 'Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını 'Aile Yılı' ilan etmesi, bizim için de önemli bir dönüm noktası oldu. Çünkü biz biliyoruz ki güçlü şehirlerin temeli güçlü ailelerle atılır. Bu anlamda bugün açılışını yaptığımız yeni nikâh salonlarımız; sevginin, sadakatin, huzurun ve bir ömürlük birlikteliklerin kapısı olacak inşallah.' dedi. Kılca Karatay Belediyesi olarak 2025 Aile Yılı kapsamında nikâh salonlarını ücretsiz hizmete sunduklarını belirterek, 'Bu kapsamda 2025 yılında 2 bin 120 nikâh organizasyonuyla genç çiftlerimizin mutluluğuna ortak olduk.' diye konuştu.

'HER HİZMETİMİZİN ORTAK PAYDASI AİLEDİR'

Başkan Kılca, Karatay Belediyesi'nin tüm çalışmalarının merkezinde aile kurumunun yer aldığını vurgulayarak; 'Aileyi güçlendiren, huzuru ve dayanışmayı büyüten projeleri hayata geçiriyoruz. 'Hoş Geldin Bebek' projemizle ailelerimizin sevincine ortak oluyoruz. Bu yıl 3 bin 330 aileye ulaşarak onların mutluluklarını paylaştık. Yine Karatay'da ilkokula başlayan çocuklarımızın eğitimine destek olmak için 2019'dan bu yana çanta ve kırtasiye hediyelerimizle 80 bin öğrencimizin okul sevincine ortak olduk.' şeklinde konuştu. Hasan Kılca, sosyal destek çalışmalarına da değinerek, 'Askere giden vatandaşlarımızın ailelerinin yanında oluyoruz. Evliyse eşine, bekarsa annesine 6 ay boyunca her ay 3 bin TL maaş ulaştırıyoruz.' ifadelerini kullandı.

'KARATAY'DA KÜLTÜR VE SOSYAL YAŞAM İÇ İÇE OLACAK'

Kültür Merkezi'nin sadece bir nikâh salonu değil, aynı zamanda Karatay'ın yeni buluşma noktası olduğuna dikkat çeken Kılca şöyle konuştu; 'İstiyoruz ki Karatay'ın her mahallesinde kültür, sanat ve sosyal yaşam iç içe olsun. Vatandaşımız; düğününü, toplantısını, sergisini, kendi mahallesinde konforlu ve modern bir ortamda yapabilsin. Bugün açılışını yaptığımız eser, bu düşüncemizin önemli bir adımıdır.'

Başkan Hasan Kılca, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: 'Bu vesileyle desteğini ve ilgisini her daim hissettiğimiz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş Hanımefendiye en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Aile kurumunu güçlendiren her adımda yanımızda olan Sayın Bakanımızın varlığı bizler için büyük bir ilham kaynağıdır. Rabbim birlik ve beraberlik içinde ilçemize nice hizmetler sunmayı bizlere nasip etsin.'

BAKAN GÖKTAŞ: BU GÜZEL MERKEZ HAYIRLI OLSUN

Açılışta konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Karatay Belediyesi tarafından hayata geçirilen Karatay Kültür Merkezi''nin 2025 'Aile Yılı' kapsamında büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bakan Göktaş konuşmasında, merkezin açılışına ve yapılan ilk nikaha şahitlik ettiklerini belirterek, 'Bu güzel merkezin bereketiyle açılmasına tanıklık ettik. Bugün, genç çiftimizin mutluluğuna şahitlik ediyoruz. Onların mutluluğu ebedi olsun.' dedi.

Merkezin kurulmasında emeği geçen başta Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca olmak üzere tüm yetkililere teşekkür eden Bakan Göktaş, aile kurumunun önemine dikkat çekerek; 'Aile, bizim en güçlü değerimizdir. Aile, dünümüz, bugünümüz ve yarınımızdır. Evlilik; emek, sevgi ve saygı ister. Allah evlenecek tüm çiftlerimize iki cihan saadeti nasip etsin.' ifadelerini kullandı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 'Aile Yılı' kapsamında, genç çiftlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, 'Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 'Aile Yılı' kapsamında çiftimiz evlilik kredimize başvurdu. Biz de bu süre zarfında çiftimize rehberlik ederek destek olduk. Onların mutlu anlarına tanıklık etmek bizim için de büyük bir mutluluk oldu.' dedi.

Çimenlik Mahallesi'ne kazandırılan Karatay Kültür Merkezi'nin açılışı, Konya İl Müftüsü Ali Öge'nin yaptığı dua ile gerçekleştirildi.

ELİF VE ALİ'NİN NİKAH TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Resmi açılışın ardından Karatay Kültür Merkezi'nde ilk nikah töreni de gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Leyla Mahmut Demirel çiftinin kızları Elif ile Safiye Cengiz Baldan'ın oğlu Ali'nin nikahını kıydı. Nikah törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya Valisi İbrahim Akın, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, AK Parti İl Başkanı Fatih Özgökçen, MHP İl Başkanı Remzi Karaaslan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca şahitlik etti.

Karatay Kültür Merkezi'nin açılış törenine; AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yılmaz, AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kelek, Hadim Belediye Başkanı Mehmet Çetiner, Akören Belediye Başkanı İsmail Arslan, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci ile teşkilat üyeleri ve Karatay mülki erkanı da katıldı.

BAKAN GÖKTAŞ, ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Karatay Kültür Merkezi'ndeki programın ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Göktaş, yapımı Karatay Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na devredilen Engelsiz Yaşam Merkezi'nin çok değerli bir yatırım olduğunu söyledi. Göktaş; 'Bakanlığımız bünyesinde burada çok önemli hizmetler sunulacak. Karatay Belediyesi'ni bu anlamlı yatırımı için tebrik ediyorum.' dedi.