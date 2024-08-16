CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan şiddete ilişkin olarak, “Sözlerin havada uçuşacağı bir yerde yumruklar, tekmeler uçuşuyor. Yerlerde kan var, kadınlara vuruyorlar. Gözümüzün önünde oldu. Kadınlara vuruyorlar. Utanç içindeyim bu duruma şahit olduğum için. Sayın Numan Kurtulmuş’un derhal tüm siyasi partilerin genel başkanları ya da grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, muhalefetin çağrısı üzerine Anayasa Mahkemesi’nin kararını görüşmek üzere olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan şiddetin ardından TBMM kulisinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“SAYIN KURTULMUŞ’U DERHAL GENEL BAŞKANLARI TOPLAMAYA DAVET EDİYORUM”

Özel, “Hiç yaşanmaması gereken şeyler yaşanıyor Meclis’te. Utanç verici görüntüler. Her şey gözümün önünde oldu. Meclis sözün söyleneceği yer. Meclis’te kan akmaya başlıyorsa, vatandaş ne yapacak. Bu gerçekten çok utanç verici bir durum. Bu duruma Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un en acil şekilde müdahale etmesi gerekiyor. Sözlerin havada uçuşacağı bir yerde yumruklar, tekmeler uçuşuyor. Yerlerde kan var, kadınlara vuruyorlar. Gözümüzün önünde oldu. Kadınlara vuruyorlar. Utanç içindeyim bu duruma şahit olduğum için. Sayın Numan Kurtulmuş’un derhal tüm siyasi partilerin genel başkanları ya da grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum. Bu gerçekten Meclis açısından taşınılabilecek bir yük olmaktan çıktı. Meclis İdari Amirinin milletvekiline yumruk attığı, kadına şiddet uyguladığı bir haldeyiz. Olacak iş değil. Arkadaşımız Okan Konuralp kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandı. Öyle gördük. Sayın Gülistan Koçyiğit de kürsüye yapılan saldırı engellemeye çalışırken, maalesef. Çok üzgünüz” diye konuştu.