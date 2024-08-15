Cumhuriyet Halk Partisi Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Dünya Sağlık Örgütü’nün maymun çiçeği virüsünün yeni varyantının 13 ülkede hızla yayıldığını duyurmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Maymun Çiçeği virüsünün dünyada hızla yayıldığını belirterek iktidarı önlem almaya çağıran CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz’ın yazılı basın açıklaması şöyle:

COVİD-19 SÜRECİNDE ÜLKEMİZ BÜYÜK BİR SAĞLIK KRİZİNE GİRMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsünün yeni varyantının 13 ülkede hızla yayıldığını, toplamda 14 bin vaka ve 524 ölüm bildirdiğini duyurdu. Ancak, Sağlık Bakanı Sayın Kemal Memişoğlu’nun, virüsün Afrika’dan dünyaya yayıldığını ve Türkiye’de şu an için herhangi bir alarm durumunun söz konusu olmadığını belirtmesi, doğal olarak endişeleri artırmaktadır.

Sayın Bakan, önceki Sağlık Bakanının Covid-19 sürecinde yaptığı açıklamaları unutmuş olabilir. O dönemde de 'herhangi bir alarm durumumuz yok' denmişti, sonuç olarak ülkemiz büyük bir sağlık krizine girmişti.

TÜRKİYE’YE YAYILMA RİSKİ

Sayın Sağlık Bakanı şu anda maymun çiçeği virüsü için bir sorun olmadığını ifade etse de bu gelecekte sorun olmayacağı anlamına gelmemektedir. Ülkemizde üniversiteler açıldığında Afrika ülkelerinden binlerce öğrenci gelecek. Bu durum, virüsün Türkiye’ye yayılma riskini artırabilir. İktidarın bu konuda ne tür önlemler aldığını ve almayı düşündüğünü bilmek istiyoruz.

AŞI, TEDAVİ VE HALK SAĞLIĞI ÖNLEMLERİ KONULARINDA ACİL PLANLAR YAPILMALI

Ayrıca, Sağlık Bakanlığı, virüsle ilgili halk sağlığını koruma adına proaktif bir yaklaşım benimsemesi gerekiyor. Geçmişte yaşanan kayıpların tekrar yaşanmaması için, aşı, tedavi ve halk sağlığı önlemleri konularında acil planlar yapılmalıdır. Sağlık sistemimiz, bu yeni tehdit karşısında nasıl bir hazırlık içinde? Bu soruların yanıtlanması zorunludur. Halkımızın sağlığı her şeyden önce gelir ve bu bağlamda acil önlemler alınmazsa, gelecekte daha büyük sağlık sorunlarıyla karşılaşma riskimiz artacaktır.