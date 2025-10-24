CHP'de Özgür Özel'in genel başkanlığa seçildiği 38'inci olağan kurultayla ilgili açılan iki dava, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde sonuçlandı. Mahkeme, davaların reddine karar verdi.

ANKARA (İGFA) - Kasım 2023'te gerçekleştirilen CHP 38'inci olağan kurultayında Özgür Özel'in genel başkanlığa seçilmesiyle ilgili tartışmalar mahkemeye taşınmıştı. Parti içinden bazı delegeler, kurultayın 'şaibeli' olduğu iddiasıyla Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Davaların 6. celsesi görüldü ve mahkeme, davaların konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Böylece CHP delegelerinin açtığı dava sonuçsuz kaldı.

Ayrıca, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş tarafından açılan bir diğer dava ise 'aktif husumet yokluğu' gerekçesiyle reddedildi. Mahkeme, Savaş'ın dava açmaya hukuken yetkili olmadığına hükmetti.

Söz konusu bu gelişmelerle birlikte, 38'inci olağan kurultayla ilgili yargı süreci her iki davada da sona ermiş oldu.