CHP Keşan İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hesna Ezgi Özgül Çepil, şahsına yönelik güven sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Çepil, CHP’ye bağlılığının devam edeceğini vurguladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Keşan İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hesna Ezgi Özgül Çepil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Çepil, iki yıldır sürdürdüğü görev süresince partisinin değerleri doğrultusunda özveriyle çalıştığını ve Keşan’da önemli başarılara katkı sağladığını belirtti.

Son dönemde şahsına yönelik bazı güven sorunlarının ortaya çıktığını hissettiğini ifade eden Çepil, “Bu durumun hem şahsımı hem de yönetimimizin birlik ve beraberliğini olumsuz etkilememesi adına görevimden istifa etmeyi doğru buldum” dedi. Çepil, partiye olan bağlılığını vurgulayarak, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu CHP’ye inancım ve kararlılığım her daim sürecek. Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi koruma azmimi yitirmeyeceğim” ifadelerini kullandım.