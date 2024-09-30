Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kadın Kolları, 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü münasebetiyle Keşan çarşı merkezindeki eczaneleri ziyaret etti. Bu anlamlı günde, eczacılarla bir araya gelerek onların mesleki sorunlarını dinleme fırsatı buldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ziyaretler sırasında, eczacıların özellikle son yıllarda karşılaştıkları ekonomik zorluklar hakkında bilgi verdiklerini kaydeden İlçe Başkanı Çakır,“İlaç temini konusunda sıkıntı yaşanıyor. Devlet hayati önem taşıyan çoğu ilacı karşılamıyor. Eczacılar, ilaç temininde yaşanan sıkıntılar ve fiyat dengesizliği gibi sorunların hem kendilerini hem de hastalarını olumsuz etkilediğini söylediler ve çözüm bekleyen sorunlar hakkında görüşlerini paylaştılar.”dedi.

ECZACILARIN TALEPLERİNİ DUYURMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

İlçe Başkanı Anıl Çakır, eczacıların taleplerini dinlerken, “Eczacılarımız, sağlık sistemimizin vazgeçilmez bir parçasıdır. Onların sorunlarını çözmek, toplum sağlığını korumak için hayati önem taşıyor. Bu nedenle, eczacıların taleplerini duyurmak ve eczacıları desteklemek için elimizden geleni yapacağız.” ifadelerini kullandı.

ECZANELER DAHA FAZLA DESTEKLENMELİ

İlçe Başkanı Çakır, ziyaretlerde, eczacıların mesleki haklarının korunması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi konuları da gündeme geldiğini belirterek şunları söyledi: “Eczacılar, sürekli değişen sağlık politikalarının, kendileri üzerindeki olumsuz etkilerini ve mesleki sürdürülebilirliklerini sağlamaya yönelik taleplerini dile getirdi. Ayrıca, eczanelerin, halk sağlığı için sunduğu hizmetlerin daha fazla desteklenmesi gerektiğinin altını çizdiler.”

ECZACILARIN SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ OLACAK

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, eczacıların sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirten Çakır, "Eczacılarımızın sadece ilaç dağıtan değil, aynı zamanda toplum sağlığına katkı sunan önemli birer sağlık profesyoneli olduğunu unutmamalıyız" dedi.

ÇAKIR, GENEL BAŞKAN ÖZEL VE TÜM ECZACILARIN GÜNÜNÜ KUTLADI

CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır,ziyaretler hakkında açıklamasını şöyle sonlandırdı: “Eczacıların taleplerini yetkililere ileteceklerini ve bu sorunların çözümü için gerekli adımları atacaklarını vurguladılar. Başta Genel Başkanımız Özgür Özel olmak üzere tüm eczacılarımızın Dünya Eczacılar Günü’nü kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma hayatı diliyoruz.”