CHP Giresun Milletvekili, TBMM Katip Üyesi Elvan Işık Gezmiş 2024 bütçesine evet oyu vermeyeceklerini açıkladı. Giresun'un sorunlarını dile getiren Gezmiş, Fındık fiyatlarına dikkat çekti, Giresun'daki sağlık sorunlarını dile getirdi. Giresun'da fabirkaların kapatıldığını hatırlatan Gezmiş, Liman'ın işlevsiz bırakılmasını eleştirdi, maden şirketlerinin çevre kirliliği yarattığına dikkat çekti.

HALKIN DEĞİL, SARAYIN BÜTÇESİ!

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, "Meclis'te görüşmesi süren 2024 bütçesi maalesef halkımızın değil, sarayın bütçesi ve evet oyu vermeyeceğiz" dedi. Milletvekili Gezmiş, Meclis Genel Kurulu'nda bütçeyi değerlendiren bir konuşma yaptı ve "Başta ekonomik olmak üzere her alanda sorunlar had safhada, bu bütçe de çözümün reçetesi değil" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Elvan Işık Gezmiş konuşmasında şunları söyledi:

Kıymetli vatandaşlarımız sizleri Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, Atamın Meclisi'nden sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Pençe-Kilit Operasyonlarında kaybettiğimiz ülkemizin yiğit vatan evlatlarına Allah'tan rahmet ailelerine, ülkemize ve aziz milletimize sabırlar diliyorum. PKK Terör Örgütünü ve terörün her türlüsünü lanetliyoruz.

Bugün burada 2024 bütçesini ve ülkemize neler getireceğini konuşuyoruz fakat;

SORUNLARA ÇARE OLACAK BİR BÜTÇE DEĞİL

Bu bütçede büyük ekonomik sıkıntılar yaşayan milletimizin sorunlarına çare olacak reçeteler ne yazık ki göremiyoruz. Bu dönem, varsılla yoksul arasındaki farkın uçuruma dönüştüğü bir dönem olarak maalesef tarihe geçecektir.

Vatandaşlarımız yüksek enflasyon karşısında çaresizlik içinde, gençler umutsuz, çocuklar geleceksiz, anneler babalar çaresiz, yaşlılarımız büyük bir sessizlik içerisinde.

Türkiye yüzde 29’a varan genç işsizliğiyle OECD ülkeleri arasında maalesef sondan 2’inci sırada. Ülkenin ihtiyaç duyduğu insan kaynağına yönelik bir eğitim politikamız da yok. Ülkemizin nüfusu, demografik fırsat penceresinde, yani çalışabilecek nüfus oranımız yüksek. İş gücü potansiyelimiz var. Ülkemizin coğrafi avantajları var. Fakat biz ne yazık ki bu fırsatı enkaza dönüştürmüş durumdayız.

GENÇLERİMİZ MAALESEF ÜLKEMİZİ TERKEDİYOR

Yatırımcılar güven duymadıkları ülkemizden yatırımlarını çekti. Bizim o kıymetli gençlerimizin binlercesi Meksika sınırından Amerika'ya gidiyor çaresizce! Büyük bir beyin göçü yaşıyoruz. Sağlık Bakanı sayıları az göstermeye çalışsa da yurt dışına gitmek için başvuran doktor sayısı binlerce! Ne acıdır ki, bu genç beyinler "neden gittikleri" sorulduğunda; Ekonomik sebepler kadar, adaletin eksik olduğu ülkemizde güvende ve güvencede hissetmediklerini söylüyorlar!

DÜNYADA İLK 500 ARASINDA ÜNİVERSİTEMİZ YOK

Gelelim eğitimdeki durumumuza: AKP 20 yılda 20 bin köy okulunun kapısına kilit vurdu.2022-2023 yılında dünya sıralamasında ilk 500’de hiç üniversitemiz yok, Nasıl olsun ki; üniversiteler büyük bir baskı altında müthiş bir ayrıştırmaya maruz bırakılıyor.

MEMURLAR KİRALARINI KARŞILAYAMIYOR

Memurlar geçinemiyor ve kira giderlerini karşılayamıyor, karşılayamaz da! Önceden lojmanlar vardı, en zor dönemlerde yapılmış lojmanlar. Nedense alelacele birer birer satıldılar. Babalarının malı gibi sattılar! Ben memur çocuğuyum. Biz de lojmanda oturduk ve kurumun öğrenci yurdunda okudum üniversiteyi. Bugün üniversite öğrencilerinin yurt sorunu aldı başını gidiyor.

Benim okuduğum öğrenci yurdu Orman Genel Müdürlüğü'nündü, binlerce çocuk okudu, meslek sahibi oldu, ağaçların içindeki o mütevazi binalarda. Atatürk Orman Çiftliği'nin içindeki o binaların yerinde şimdi ne var biliyor musunuz?

YURT OLMASI GEREKEN YERDE BEYAZ SARAYIN 10 KATI SARAY VAR

"İtibardan tasarruf olmaz" denilen, günlük gideri 33 milyon olarak açıklanan, ABD başkanının beyaz sarayının on katı bir saray var! Orada artık ne yazık ki ne orman, ne ağaç, ne de o çocukların yurtları kaldı.

Sorarım şimdi sizlere:

1- Bir şey yapılacaksa neden Atatürk Orman Çiftliği'ne yapıldı?

2- Bu kadar şatafata ne gerek vardı?

Şimdi diyeceksiniz ki "her şeye muhalefetsiniz, bu bütçeye evet deyin"

Gençlerin eğitimine, yurduna, işsizliğe, çocukların sağlıklı beslenmesine, uyuşturucuyla mücadeleye, memurun, işçinin, emekçinin geçimine yetecek bütçe ayırsaydınız; Elbette biz de "evet" derdik.

Ama nasıl diyelim?

7.500 LİRA MAAŞI OLAN EMEKLİLER İLAÇLARINI ALAMIYOR

7.500 TL emekli maaşı ile geçinen Emine teyzem, Ahmet amcam ilaç fiyat farkına maaşın yarısını verirken, En basit ağrı kesici şurupta bile 50 TL fiyat farkı çıkarken, Bir eczacı olarak söylüyorum; yıllardır söylediğimiz bugün 3 dozu 10.000 TL’yi bulan ve her geçen gün artan bir hastalık olan HPV’nin aşısı ödenmezken, koruyucu sağlık hizmetine, ilaca yeteri bütçe ayrılmamışken,

BU BÜTÇEYE EVET DEMİYORUZ

Üstüne üstlük bunlar görmezden gelinirken, Allah aşkına neye "EVET" dememiz gerektiğini açıklayın da, biz de bilelim. Beni kendilerini temsil etmem için gönderen onur duyduğum memleketim Giresun’un da pek çok sorunu var.

GİRESUN'UN HAKKI VERİLMEDİ

Benim ilimde de gençler göç ediyor! 2022 TÜİK verilerine göre gelir sıralamasında il olarak en son sıralarda yer alıyor, benim güzel şehrim. AKP İktidarları döneminde yatırımlar ve devlet bütçesinden aldığı ödeneklerde nice haksızlıklara uğradı.

Şimdi size soruyorum:

GÜNEY ÇEVRE YOLU YAPILMADI

Ulaştırma Bakanlığı’nın başlangıcını 28 Aralık 2012 olarak söylediği Güney Çevre Yolu Projesi yatırım programına alındı mı?

Şehir içi trafiğimiz için vazgeçilmez olan Liman köprülü kavşak projesine kaç TL ayrıldı bütçeden? İlimizde Organize Sanayi Bölgelerinde, büyük istihdam sağlayacak fabrikalarımız yok. Üretimi ve istihdamı artıracak Serbest bölgeden Giresun’u neden mahrum bıraktınız Sayın AKP Yöneticileri?

FABRİKALARIMIZ KAPATILDI

Siz bizim SEKA’mızı, Adel’imizi, Kalem Fabrikalarımızı, Kâğıt Fabrikalarımızı neden kapattınız? Neden bizi işsizliğe mahkûm ettiniz? Siz bu memlekette yaşayıp yaşlanmayacak mısınız? Siz bunun vebalinden korkmuyor musunuz?

Tirebolu Çay Fabrikası'ndan vazgeçilirken, Rize’ye 2 organik çay fabrikasını bir yılda yapıldı. Diğer illerde yeterli olan bütçe imkanları bize gelince mi yetersiz?

LİMANIMIZ İŞLEVSİZ

Giresun Limanı hizmete girdiği yıldan özelleştirilme sürecine kadar şehrin gelişimine büyük bir katkı sağlamıştı, ulaşım için, ticaret için kullanılırdı. Biliyor musunuz çocukken gelen turist gemilerini heyecanla gezerdik. Giresun Limanı yeniden eski günlerine dönmeli, Giresun ticaret ve turizm merkezi olmalıdır.

Sayın Milletvekilleri; Yine defalarca dile getirdiğimiz Giresun ve çevresini kalkındıracak ulaşım projeleri hayata geçirilmeyi beklemektedir. Elektrik sorunumuz var. Elektrik altyapısı 30-40 yıllık köylerimiz var, yol sorunumuz var.

GİRESUN'DA SAĞLIK ALANINDA EKSİK ÇOK

İlimde, kalp damar, onkoloji, çocuk, aile sağlık hekimleri ve dahiliye uzmanı sayıları yetersiz. Yoğun bakım yatak problemimiz var.

Nemli bir bölgede yaşıyoruz.

Romatizma hastalarımız çok,

Romatoloğumuz yok.

Maalesef kanser vakalarımız çok fazla, alanında hizmet verecek bir bölge hastanemiz yok.

MADEN ŞİRKETLERİ ÇEVRE FELAKETİNE NEDEN OLUYOR

Bakır, kurşun ve çinko bakımından zengin, Giresun’un tüm ilçeleri maden şirketlerine tahsis edildi.

"ÇED gerekli değildir" raporu nedir arkadaşlar bir anlatın bana, benim vatandaşıma bir anlatın! Her geçen gün büyüyen bir çevre felaketine ve doğa katliamına dönüşmek üzere bu kontrolsüz işletmeler.

FINDIK MALİYETİNİ KARŞILAMIYOR

Benim güzel memleketimi daha ne kadar görmezden geleceksiniz. Fındık diyoruz. Dünyanın en kaliteli fındığını üretiyoruz. Fakat fındık maliyetini karşılayamıyor, üretici çaresiz kaldı. Dönüm başına verilen alan bazlı fındık desteği on yıldır 170 TL.

Fakat bunları konuşan yok. “Milli Fındık Şurası” toplanmalı ve acilen bir politika belirlemeliyiz. Giresun’a “Dünya Fındık Merkezi” kurabiliriz.

BU BÜTÇE HALKIN DEĞİL, SARAYIN BÜTÇESİ

Biz bu bütçeye EVET derdik. Fındığımız değerini bulsaydı. Fındıktan katma değer üreten çikolata fabrikaları için, ekstra teşvikler

verilseydi.

Yollarımız yapılsaydı, güzel şehrimin yüzü gülseydi… Hastalarımız ilacına ulaşabilseydi.

Emeklimizin artan ilaç farkları ile boynunu bükmeseydi. Bu bütçe emekçinin, emeklinin, gencin, çocukların bütçesi olsaydı,

Sarayın bütçesi olmasaydı biz bu bütçeye EVET derdik. Merak etmeyin zaman çabuk geçer Halkın bütçesini, biz yapacağız.

Savaştan çıkıp Cumhuriyetin ilk yıllarında bile sayısız fabrika kuran köylü, emekçi, işçi diyen, eğitim diyen Cumhuriyet Halk Partisi

iktidarını yeniden kuracağız.

Tüm bunları Ulu önderimizin şu sözünü de şiar edinerek yapacağız:

“Memleketini en çok seven görevini en iyi yapandır”

