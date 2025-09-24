Edirne'de CHP Enez İlçe Kongresi'nde beyaz liste, mavi listeyi 21 oy farkla geçerek kazandı. 43 oy alarak Hüseyin Çavuşoğlu'nun başkan olduğu genel kurulda, Tezcan Meriç ise 22 oyda kaldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Enez'de iki adayın yarıştığı CHP'nin genel kurulunda, beyaz listenin sahibi Hüseyin Çavuşoğlu seçimi 43-22 oyla kazandı

Enez Belediyesi Düğün Salonu’nda gerçekleşen kongreye, CHP Edirne İl Başkanı ve YDK Üyesi Harika Taybıllı, CHP CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, İpsala İlçe Başkanı İsmail Göksu, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, CHP Enez İlçe Başkanı Osman Gülcan, CHP geçmiş dönem milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu, Rasim Çakır,Recep Gürkan, CHP Edirne eski il başkanı Fevzi Pekcanlı, CHP geçmiş dönem milletvekili aday adayı Namık Kemal Oğuz, CHP geçmiş dönem Keşan Belediye Başkan Aday Adayı Mustafa Bezbaş, CHP İl Genel Meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Divan Başkanlığı’na Okan Gaytancıoğlu'nun yaptığı kongre salonunda İpsala İlçe Teşkilatı’nın asmış olduğu “Özgür Çelik İrademizdir” yazan pankartta ilgi çekti.

Kongrenin açılışında konuşan İlçe Başkanı Osman Gülcan, ülkenin içinden geçtiği son derece umutsuz süreci hep birlikte gözlemlediklerini belirterek, "Yönetenler yönetemiyor. Geniş halk yığınları böyle yönetilmek istemiyor. Ekonomimiz tükendi. Borç batağında yüzüyoruz. Vergiler ayyuka çıktı. Ödenen her 100 liralık verginin yüzde 22'si faizle gidiyor. Markamız yok. Dolar karşısında en sık değer kaybeden ikinci para birimi oldu. Eğitimimiz bitti, sağlık sektörümüz halk yoğınları açısından bitti. Hukukumuz, adaletimiz bitti. Yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar yani 3 Y tek adam rejimi en yüksek seviyede arttırdı. İşsiz sayımız 13.8 milyona ulaştı. Üniversiteler liselere, liseler, ilkokula dönüştü. Ya çiftçilerimiz? Atatürk'ün milletin efendisi dediği köylümüz çiftçilerimiz de zor durumda" diye konuştu.

CHP’nin faaliyet raporu ve hesap raporu İlçe Başkanı Osman Gülcan tarafından okunurken, yapılan ayrı ayrı oylamalarda raporlar oy birliği ile kabul edildi.

Daha sonra Tezcan Meriç ve Hüseyin Çavuşoğlu başkanlığındaki mavi ve beyaz liste ile gidilen seçimlerde beyaz liste 43 oy alarak seçimi kazanırken, mavi liste 22 oyda kaldı. 66 delegenin oy kullandığı seçimlerde, sandıktan 1 oy geçersiz çıktı.

Hüseyin Çavuşoğlu’nun başkan olduğu yeni yönetime; İlhami Akgül, Alaeddin Arıcı, Devrim Çelik, Mustafa Gülcan, Elif Karakaş, Ayla Kuru, Kemal Özdemir, Aptullşah Pelvanoğlu, Barış Sönmez ve Yusuf Yörük seçildi.

Çavuşoğlu'nun listesindeki il delegeleri ise şu isimlerden oluştu: Salih Akar, Osman Akçay, Servet Bulut, Hakkı Can, Hüseyin Çakaloğlu, Hüseyin Çavuşoğlu, Bülent Demir, Osman Gülcan, Kader Günenç, Hüseyin Karakaş, Aysun Uysal Şener, İsmail Taşkın, Mahir Uluçay, Recep Uysal.