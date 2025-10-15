Van'da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada, vücut bölgelerinde 2 erkek DNA'sı tespit edildi. CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanlığı'nca yapılan basın açıklamasında 'Rojin için adalet istiyoruz' diyerek son durumu aktardılar.

BURSA (İGFA) - Van'da, kaybolduktan 18 gün sonra sahilde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) Biyolojik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan ve göğüs ve vajina bölgesinde 2 erkek DNA'sına rastlandığı açıklanan rapor sonrası CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanlığı basın açıklaması düzenledi.

CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanlığı, İl Başkanlığında yaptığı basın açıklamasına İl Kadın Kolları Başkanı Nigar Bölüker, Kadın Kolları MYK Üyesi Fatma Özgür, İl Kadın Kolları Yöneticileri ve İlçe Kadın Kolları Başkanları katıldı.

Rojin'in adı aydınlık demek olduğunu belirten partili kadınlar, 'Ama karanlık yine bir kadının hayatına çöktü. Hayalleri vardı. Çocuklara sevgiyi, umudu öğretmek istiyordu.Bir yaşam daha yarım kaldı. Biz, CHP Bursa İl Kadın Kolları olarak bu sessizliği kabul etmiyoruz. Rojin için adalet istiyoruz' dediler.

Gerçeğin ortaya çıkmasını, suçlunun bulunmasını ve bir daha hiçbir genç kadının kaybolmamasını istediklerini belirten CHP'li kadınlar, açıklamalarında 'Her öldürülen kadında eksiliyoruz. Her susuşumuzda suça ortak oluyoruz. Bu yüzden susmayacağız. Rojin'in adaletini talep ediyoruz. Çünkü onun adı aydınlıktı. Ve biz o aydınlığı geri istiyoruz' ifadelerini kullandılar.