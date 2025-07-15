CGTN, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in duayen sinema sanatçılarına yakın zaman önce verdiği yanıtın ülkenin dinamik film endüstrisinde nasıl yankı uyandırdığını ele alan bir makale yayınladı. Makale, sektörün yeniliğe olan sarsılmaz tutkusunu ve teknolojiyi kültürle etkileyici bir şekilde harmanlama yeteneğinin de altını çiziyor.

PEKİN (İGFA) - 1905'te, Pekin Operası üstadı Tan Xinpei'nin bir generali canlandırdığı 30 dakikalık, siyah-beyaz bir sessiz film olan Çin'in ilk filmi "Dingjun Mountain", ülke çapında görsel hikaye anlatımında çığır açmıştı.

120 yıl sonra bugün, Çin, tüm zamanların en çok hasılat yapan animasyon filmi ve toplam kazanç bakımından dünya çapında ilk beş film arasına giren animasyon filmi "Ne Zha 2" ile küresel gişe rekorunu yeniden kırdı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çinli sekiz duayen sinema sanatçısına yanıt niteliğinde kaleme aldığı son mektupta, ülkenin film endüstrisine zamanın ruhunu yansıtan ve halkın beklentilerini yerine getiren daha fazla nitelikli sinema eseri yaratması konusunda çağrıda bulundu.

Xi, sanatçılardan daha geniş anlamda film camiasına ilham vererek kültürel özgüveni güçlendirmeleri, gerçek hayattan kopmamaları ve sanatın gelişmesine ve kültürel açıdan güçlü bir ulus inşasına katkı sağlamaları konusunda teşvik etti.

TEKNOLOJİNİN ÇİN KÜLTÜRÜ İLE BULUŞMASI

Çin'in eski, sessiz ve titrek görüntülerden yapay zeka destekli görsel şölenlere uzanan 120 yıllık sinema yolculuğu, durmak bilmeyen bir yenilik arayışıyla şekillendi.

Asi çocuk tanrı Ne Zha ve ejderha dostu Ao Bing'in fiziksel formlarını geri kazanarak kaderlerini baştan yazmalarını konu alan "Ne Zha 2"nin büyük çıkışı, nefes kesen ve aksiyon dolu görselliğine dayanıyor. Bu filmin başarısının ardında, gelişmiş bilgisayar grafikleri ve özel algoritmalarla desteklenen son derece gerçekçi lav akışları, patlayıcı parçacık efektleri ve dev kalabalık simülasyonların hayata geçirildiği bir teknoloji harikası yatıyor.

Bazılarında bir karede 200 milyona yakın karakterin yer aldığı bu etkileyici sahneleri hayata geçirebilmek için Çin genelinde 138 animasyon stüdyosu iş birliği yaparak tek çatı altında çalıştı ve filmin hem ölçeğini hem de hassasiyetini eşi benzeri görülmemiş seviyelere taşıdı. Çin sinemasında yükselen dalga, hikâye anlatımını zenginleştirmek ve sinematik yeniliğin sınırlarını zorlamak için en ileri teknolojilerin giderek daha fazla kullanılması yönünde ilerliyor.

Çin yapımı gişe rekortmeni bilim kurgu filmi "Gezegenler Savaşı 2"de yapım ekipleri fütüristik uzay giysileri, kuantum yapay zeka bilgisayarları ve robotik kollar gibi son derece detaylı aksesuarları üretmek için 3D baskı teknolojisinden yararlandı. İyilik ve kötülük arasındaki destansı çatışmayı konu alan Çin yapımı fantastik üçleme "Tanrıların Yaratılışı", film çekim sürecini standartlaştırmak adına hareket yakalayıcı teknoloji ve Hollywood tarzı prodüksiyon yöntemlerinden faydalandı.

Günümüzde Çin film endüstrisi, 5 bin yıllık zengin kültürel mirasını en son teknolojiyle harmanlayarak dünya çapında kitlelere hitap eden görsel açıdan büyüleyici anlatılar ortaya koyuyor.

"Ne Zha" serisi, "Tanrıların Yaratılışı" üçlemesi ve "Chang An" gibi son dönemde öne çıkan yapımlar, modern hikaye anlatıcılığı ve görsel sanatı kullanarak kadim Çin efsanelerine yeni bir soluk kazandırdı.

CMC Pictures, geçen hafta "Ne Zha 2"nin İngilizce versiyonunun 22 Ağustos'tan itibaren Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda sinemalarında IMAX ve 3D formatlarında vizyona gireceğini duyurdu.

Akademi Ödülleri jüri üyesi ve duayen sinemacı Ellen Eliasoph, Çin sinemasının küresel ölçekte yükselişinin yalnızca ticari bir hedefe dayanmadığını, başarısının asıl temel taşı olarak tanımladığı derin kültürel etkisinden kaynaklandığını vurguladı.

Çin'de çalışan ilk Hollywood yöneticisi olan Eliasoph, Nisan'da China Media Group'a verdiği bir röportajda, "Film yapımı söz konusu olduğunda Çin, fikri mülkiyet açısından gerçekten keşfedilmemiş bir altın madeni" şeklinde konuştu.

GELİŞEN BİR ENDÜSTRİ

Çin şu anda dünyanın en büyük ikinci film pazarı konumunda. 2024 yılında, ülke genelindeki sinemalar 1,01 milyarın üzerinde izleyici ağırladı. 8 Temmuz'dan itibaren çevrimiçi platformlardan alınan veriye göre, Çin'in 2025 yılında ön satışlar dahil olmak üzere kümülatif gişe geliri 30 milyar yuanı (yaklaşık 4,18 milyar dolar) geçerek bu dönüm noktasına yalnızca 189 günde, geçen yılın temposuna kıyasla 28 gün daha hızlı ulaştı.

Ülke, aynı zamanda küresel sinema sahnesini yeniden şekillendirmede giderek daha etkili bir rol oynuyor. Yalnızca 2024 yılında Çin, 30'dan fazla ülke ve bölgede uluslararası film festivallerine ev sahipliği yaptı. Yurt içinde ise, sinemalarında 93 yabancı filmi gösterime sokarak 9 milyar yuanın üzerinde gişe geliri elde etti.

Meşhur aktör ve Çin Film Derneği başkanı Chen Daoming, Devlet Başkanı Xi'nin yanıt mektubunun Çin film endüstrisi için yol gösterici nitelikte olduğunu söyledi.

Xi'ye yazılan mektubun yazarlarından biri olan Chen, mekubun "Çok önemli ve anlamlı bir ilham kaynağı" olduğunu belirtti. "Umarım ortak çabamızla, sanatın zenginleşmesine ve kültürel açıdan güçlü bir ulus inşasına katkıda bulunan çok sayıda seçkin eser yaratabiliriz."

Pekin'in köklü sinemalarından Capital Cinema yöneticisi Gao Ying, başkanın mektubunun kendisinde derin bir görev bilinci uyandırdığını ifade etti.

"Her perdeyi ve her sinema salonunu Çin'in hikayesini anlatan ve Çin'in ruhunu yücelten birer kültürel pencereye dönüştürme konusunda kararlıyız."

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız: https://news.cgtn.com/news/2025-07-14/A-letter-to-inspire-Xi-s-words-echo-through-China-s-film-industry-1EZPEXHS38A/p.html