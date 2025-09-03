CGTN, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in "ŞİÖ Plus" Toplantısı'nda önerdiği Küresel Yönetişim Girişimi hakkında makale yayımladı. Makalede, Çin'in önerdiği 4'üncü büyük küresel girişim olan Küresel Yönetişim Girişimi'nin önemi ve İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası düzeni korumak ve küresel yönetişim sistemini geliştirmek bakımından bu girişimin Şanghay İş Birliği Örgütü'ne nasıl yol göstereceği vurgulandı.

Globe Newswire / PEKİN (İGFA) - Çin, Pazartesi günü daha adil ve makul bir küresel yönetişim sistemi kurmayı teşvik etmek amacıyla Çin'in dünyayla paylaştığı ve kamu yararını gözeten önemli başka bir girişim olan Küresel Yönetişim Girişimi (KYG) önerisinde bulundu.

KYG, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından geçtiğimiz birkaç yıl içinde önerilen Küresel Kalkınma Girişimi, Küresel Güvenlik Girişimi ve Küresel Medeniyet Girişimi'nin ardından dönüm noktası niteliğindeki dördüncü küresel girişim olma özelliğini taşıyor.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, "Şanghay İş Birliği Örgütü (ŞİÖ) Plus" Toplantısı esnasında bu öneride bulunurken "Daha adil ve hakkaniyetli bir küresel yönetişim sistemi ve insanlık için ortak bir geleceği paylaşan bir topluluk yolunda ilerlemek için tüm ülkelerle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" diye belirtti.

Başkan Xi; 20'den fazla ülkeden liderlerin ve 10 uluslararası örgütün başkanlarının katıldığı, örgütün 24 yıllık tarihindeki en büyük zirveye ev sahipliği yapan Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde düzenlenen ve iki gün süren ŞİÖ Zirvesi sırasında yaptığı iki önemli konuşmada örgütün uluslararası alandaki artan etkisini ve cazibesini açıkladı ve uluslararası hakkaniyeti ve adaleti korumak gerektiği üzerinde durdu.

KÜRESEL YÖNETİŞİM GİRİŞİMİ

Başkan Xi, Küresel Yönetişim Girişimi'nin (KYG) beş ilkesinin altını çizdi: egemen eşitliğe bağlı kalma, uluslararası hukukun üstünlüğüne uyma, çok taraflılığı uygulama, insan odaklı yaklaşımı savunma ve somut adımlar atmaya odaklanma. "Tüm ülkeler, büyüklükleri, güçleri ve zenginlikleri ne olursa olsun küresel yönetişimde eşit katılımcı, karar alıcı ve faydalanıcılardır." diye belirtti.

Bugün dünya terörizm, mülteci krizi ve sınır aşan suçlar gibi gittikçe karmaşıklaşan ve çeşitlenen zorluklarla karşı karşıya. Barış, kalkınma, iş birliği ve karşılıklı çıkar konularındaki tarihsel eğilimler değişmemiş olsa da Soğuk Savaş zihniyeti, hegemonyacılık ve korumacılık dünyayı tehdit etmeye devam ediyor.

Hiçbir ülke bu zorluklara karşı bağışık olamaz. Başkan Xi, "Tarih bize zor zamanlarda barış içinde ve bir arada yaşamaya ilişkin ilk taahhüdümüze bağlı kalmamız, her iki tarafın da kazanmasını sağlayan iş birliğine olan güvenimizi güçlendirmemiz, tarihin gidişatı doğrultusunda ilerleme kaydetmemiz ve zamana ayak uydurarak gelişmemiz gerektiğini gösteriyor." dedi.

ŞİÖ sürekli değişen küresel koşullarda karşılıklı saygı, adalet ve karşılıklı kazanç sağlayan iş birliğine dayanan yeni bir tür uluslararası ilişkiyi teşvik ederek küresel yönetişimin gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Çin yıllardır, ortak yarar için geniş kapsamlı istişarelere ve ortak katkılara yer veren bir küresel yönetişim vizyonunu savunmakta ve insanlığın şu anda karşı karşıya olduğu acil sorunlara çözüm üretme çabalarına Çin'in bilgeliğiyle ve kamu yararını gözeten girişimlerle katkıda bulunmaktadır.

İnsanlık için ortak bir geleceği paylaşan bir topluluğu inşa etme anlayışından üç küresel girişim önerisine ve Kuşak ve Yol Girişimi'ne kadar Çin'in öne sürdüğü fikirler dünyanın sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınma arayışında yürüdüğü yola ışık tutmaktadır.

ŞİÖ'DE GÜÇ BİRLİĞİ

Geçtiğimiz 24 yılda karşılıklı güven, karşılıklı çıkar, eşitlik, istişare, medeniyetlerin çeşitliliğine saygı ve ortak kalkınma arayışı ögelerini içeren Şanghay Ruhu'nun rehberliğinde, ŞİÖ üye devletleri fırsatları paylaşmış, ortak kalkınmayı hedeflemiş, çığır açan ve tarihî başarılara imza atmıştır.

ŞİÖ terörizm, bölücülük ve aşırıcılıktan oluşan üç şerre karşı çok taraflı mücadele başlatan ilk örgüt olmuştur. Üye devletler terörizm ve aşırıcılıkla ilişkili 1.400'den fazla vakayı engelleyerek bölge genelinde güvenliği pekiştirmeye yardımcı olmuştur.

ŞİÖ, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası örgütlerle iş birliğini derinleştirmenin yanı sıra uluslararası ve bölgesel konularda yapıcı bir rol üstlenerek medeniyetler arasında kapsayıcılık ve birbirinden öğrenme ilkelerini savunuyor, hegemonyacılığa ve güç kullanma politikasına karşı çıkıyor, böylece dünya barışı ve kalkınma için proaktif bir güç hâline geliyor.

ŞİÖ'nün küresel yönetişim sisteminin gelişimi ve reformu konusunda gittikçe daha etkin katalizör rolü oynadığını vurgulayan Başkan Xi, KYG'yi hayata geçirme konusunda ŞİÖ'nün inisiyatif alması, öncülük etmesi ve örnek teşkil etmesi çağrısında bulundu.

Başkan Xi, Çin'in çok büyük pazarındaki fırsatları memnuniyetle paylaşacağı ve ŞİÖ ailesi bünyesinde ekonomi ve ticaret alanlarındaki iş birliğinde yüksek nitelikli gelişim sağlamaya yönelik eylem planını uygulamaya devam edeceği sözünü verdi.

