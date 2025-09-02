Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde devam eden koruma ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Yapay zekâ destekli güvenlik sistemi devreye alınırken, minare ve kubbe güçlendirme çalışmaları bilim kurulu denetiminde ilerliyor.İSTANBUL (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde yürütülen koruma ve restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, 24 Temmuz 2020’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğüyle ibadete açılan Ayasofya’nın 5. yılını geride bıraktığını anımsatan Bakan Ersoy, “Bu eşsiz emaneti korumak ve gelecek nesillere aktarmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz” dedi.

YAPAY ZEKÂ İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ GÜVENLİK

Ayasofya’nın korunmasında yeni teknolojilere geçildiğini belirten Ersoy, 300 fiziki güvenlik görevlimize ek olarak, yapay zekâ destekli bir güvenlik sistemi kurduklarını, kamera sayısını artırdıklarını ve olası aksaklıklara hızlı müdahale edebildiklerini söyledi. Ersoy, sistemin olumsuz durumlarda personeli anında uyardığını belirtti.

RESTORASYON ÜÇ AŞAMADA YÜRÜTÜLÜYOR

Çalışmaların koruma, onarım ve güçlendirme başlıkları altında ilerlediğini ifade eden Bakan Mehmet Nuri Ersoy, ilk aşamada ahşap, sıva ve mermer yüzeylerdeki hasarların giderildiğini, bariyer ve şeffaf kapamalarla hassas alanların korunduğunu belirtti. 1991 yılından bu yana sensörlerle izlenen yapısal hareketler ve nem oranlarının kaydedildiğini belirten Bakan Ersoy, "Yeraltı bölümlerinin temizlik ve etüt çalışmaları da bitirildi. III. Mehmet, II. Selim, III. Murat, Şehzadeler Türbeleri, Sıbyan Mektebi ve Muvakkithane’nin restorasyonları başarıyla tamamlandı.Minare ve Kubbe Çalışmalarıİkinci etap restorasyon kapsamında, II. Beyazıd Minaresi’nin söküm ve güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Ana kubbenin kurşun kaplamalarının yenilenmesi ve güçlendirme için çelik konstrüksiyonlu geçici örtü sistemi kuruldu. İç mekândaki mozaik restorasyonu için 43,5 metre yüksekliğinde bir çelik platform ve kule vinç inşa edilecek" diye konuştu.

Restorasyonun bilim kurulu denetiminde titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Bakan Ersoy, deprem güvenliğinin öncelik olduğunu, ana kubbe ve yarım kubbelerde bütünsel güçlendirme yapılacağını söyledi.

Bu arada Ayasofya’nın 5 yılda yaklaşık 40 milyon ziyaretçi ağırladığını belirten Bakan Ersoy, bu sayının bazı Avrupa ülkelerinin nüfusuna eşdeğer bir rakam ve gurur vesilesi olduğunu belirterek, Çalışmaların tamamlanmasıyla Ayasofya’nın ihtişamını koruyarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam edeceğini, çalışmalar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.