Amerika Birleşik Devletleri'nde lisansı olmadan balık tutmanın cezasının 250 dolar olduğu belirtildi.

ABDPOST.COM

ABD (İGFA) - Amerika'da balık tutmak göründüğü kadar kolay değil. Lisans zorunluluğu, boy ve miktar sınırlamaları, hatta mevsim yasaklarıyla balıkçılık tam bir disiplin işi. Prof. Dr. Olcay Yavuz, ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli'ye kuralları ve denetimleri anlattı.



Balık tutmak birçok kişi için doğayla iç içe keyifli bir hobi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde bu keyfi yaşamak istiyorsanız, Türkiye'deki gibi oltanızı alıp sahile gitmekle iş bitmiyor. ABD'de balık tutmak, 'avlanma' sınıfına girdiği için oldukça ciddi kurallara tabi. Her eyaletin kendine özgü lisans sistemleri, boyut ve miktar sınırlamaları, hatta mevsimsel yasakları bulunuyor.



Bu kuralların detaylarını, yıllardır Atlantik Okyanusu'nda teknesiyle balık tutan Prof. Dr. Olcay Yavuz, hem okyanusta balık tutmanın keyfini ve yasal kuralları gösterdi.



Lisans Olmadan Olta Atmak Yasak



ABD'de balık tutmak isteyenlerin ilk olarak lisans alması gerekiyor. Yavuz, 'İki tür lisans var: biri tatlı su (göl ve nehirler) için, diğeri ise tuzlu su yani okyanus balıkçılığı için. Hangi eyalette olduğunuz da önemli çünkü kurallar eyaletten eyalete değişiyor,' dedi.



Lisansı olmadan balık tutanlara 250 dolar civarında para cezası uygulanıyor. Denetimler sıkı; sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi, limanlarda ve teknelerde düzenli kontroller yapıyor.



Küçük Balıkları Tutmak Yasak



Balıkların türüne göre hem boy hem de miktar sınırlaması var. Küçük, henüz üreme olgunluğuna erişmemiş balıkların tutulması kesinlikle yasak. Yavuz, 'Her balığın bir alt boy sınırı var. Örneğin bazı türlerde 12 inçten küçük, bazılarında 18 inçten küçük balıkları tutamıyorsunuz. Küçükse hemen geri bırakıyoruz,' diye anlattı.



Kural ihlallerinin cezaları da oldukça ağır. 'Normalden küçük balık tuttuğunuzda balık başına yaklaşık 150 dolar ceza kesiliyor,' diyen Yavuz, 'Eğer üç balık limiti olan bir türden on tane tutarsanız, fazladan yedi balık için kişi başı 150 dolardan ceza ödersiniz,' ifadelerini kullandı.



Tekneler de Denetleniyor



Balıkçılık sadece lisansla sınırlı değil. Tekneyle açılanların da güvenlik kurallarına uyması gerekiyor. Teknenin kayıtlı olması, can yeleklerinin bulunması ve deniz güvenliği sertifikalarının tam olması şart. Aksi durumda tekne lisansının iptali bile söz konusu olabiliyor.



Doğayı Korumak İçin Sıkı Takip



ABD'de balıkçılığın temel amacı, doğal yaşam dengesini korumak. ABDPost.Com'a konuşan Yavuz, 'Küçük balıkları geri bırakmamızın nedeni onların üreyip türün devamını sağlaması. Bu sistemin varlığını koruması için herkes kurallara uymalı,' dedi.



Sahil güvenlik ekipleri bazı bölgelerde drone kullanarak dahi denetim yapıyor. Uymayanlar para cezalarının yanı sıra lisans iptaliyle de karşılaşabiliyor.



Mevsimsel Yasaklar da Var



Bazı türlerin üreme dönemlerinde balık tutmak tamamen yasak. Özellikle siyah balık ('blackfish') ve alabalık gibi türler, belirli mevsimlerde koruma altına alınıyor. Ancak hava koşulları uygunsa, yılın geri kalanında balık tutmak serbest.



Prof. Dr. Olcay Yavuz'un sözleriyle: 'Amerika'da balık tutmak bir hobi olmanın ötesinde, doğaya saygı ve disiplin işidir. Kurallara uymak hem kendi keyfiniz hem de deniz yaşamı için şart.'