Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde bebek ve çocuk konfeksiyonu sektöründe faaliyet gösteren 61 firma, Cezayir'de düzenlenen ikili iş görüşmelerinde Kuzey Afrika pazarının önde gelen temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mücahit Küçükyılmaz, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefini paylaştı.

BURSA (İGFA) - Türkiye ile Cezayir arasındaki ekonomik ilişkiler, Bursa iş dünyasının öncülüğünde yeni bir ivme kazandı. BTSO koordinasyonunda, Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen 'Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE)' projeleri kapsamında, 61 Bursalı firma ve 500'e yakın Cezayirli iş insanı başkent Cezayir'de ikili iş görüşmelerinde buluştu.

Programın açılışına Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mücahit Küçükyılmaz, Cezayir-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Messaoud Guesri, Cezayir Ticaret Başmüşaviri Mehtap Atakan Özkan, Cezayir Tekstil ve Deri Birliği Başkanı Belhadj Tebbakh ve Arap-Afrika Yatırım ve Kalkınma Merkezi (CAAID) Başkanı Amine Boutalbi katıldı.

'CEZAYİR, STRATEJİK BİR PAZAR'

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki ticari bağları güçlendirmeye kararlı olduklarını söyleyerek, 'Cezayir ile dostluk ilişkilerimizi ticarete dönüştürmek istiyoruz. Bursa, Türkiye'nin bebek ve çocuk konfeksiyonu üretiminde lokomotif şehirlerinden biri. Türkiye'deki üretimin yarısından fazlası Bursa'da gerçekleşiyor. UR-GE projelerimizle ihracatımızı daha da artırmayı hedefliyoruz.' dedi.

Kuş, Bursa'nın tekstil ve moda sektöründeki üretim gücü sayesinde Afrika pazarında önemli fırsatlar yakalayabileceğini ifade etti.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mücahit Küçükyılmaz, BTSO heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Küçükyılmaz, 'Bursa, Cezayir'in kurucusu ve milli kahramanı Emir Abdulkadir'in şehridir. 1853-1856 yılları arasında Bursa'da yaşamış olan Emir Abdulkadir, halklarımız arasındaki kardeşliğin sembolüdür.' dedi.

Küçükyılmaz, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 6,5 milyar dolar, Cezayir'deki Türk yatırımlarının ise 7,7 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirterek, her iki ülke liderinin hedefinin ticaret ve yatırımlarda 10 milyar doları aşmak olduğunu, bu etkinliğin ise bu hedefe giden yolda önemli bir adım olduğunu söyledi.

'YENİ KAPILAR AÇACAK'

Cezayir-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Messaoud Guesri, organizasyonun iki ülke ilişkilerine katkı sağlayacağını belirterek, 'Siyasi ve ekonomik tüm alanlarda ilişkilerimizi güçlendirmek istiyoruz. Bu tür temaslar dostluğumuzu pekiştiriyor' dedi.

CAAID Başkanı Amine Boutalbi ise Bursa'nın tekstil sektöründeki gücüne vurgu yaparak, 'Türk firmalar Cezayir için büyük bir fırsat. Bursa ile Cezayir arasında tarihi bir bağ var. Bu bağı ticari iş birlikleriyle yeniden canlandırmamız gerekiyor' dedi.

Cezayir Tekstil ve Deri Birliği Başkanı Belhadj Tebbakh, Türk firmalarla ortak projeler geliştirmek istediklerini ifade etti. Yaklaşık 500 Cezayirli sektör temsilcisinin katıldığı ikili görüşmelerde, iki ülke arasında yeni ticaret anlaşmalarının ve ortak yatırımların zemini oluşturuldu.