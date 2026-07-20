Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen 10. Uluslararası Uzunyayla Çerkes Kültür Festivali'ne katılarak, kültürel değerlerin yaşatılmasının kardeşliği güçlendirdiğini vurguladı. Festivalde vatandaşlara hitap eden Büyükkılıç, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı ilçesinde 8 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen 10. Uluslararası Uzunyayla Çerkes Kültür Festivali'ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, protokol üyeleri, vatandaşlar ile yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda misafirle birlikte festival coşkusunu paylaştı.

Festivalin yeniden düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, kültürel değerlerin yaşatılmasının toplumsal birlik ve kardeşliği güçlendirdiğini belirterek, Kayseri'nin kültürel zenginliğine katkı sunan Çerkes vatandaşlara, organizasyonda emeği geçen Kayseri Kafkas Derneği'ne ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Festival alanında vatandaşlara hitap eden Başkan Büyükkılıç, şu ifadeleri kullandı: 'Güzel, muhteşem bir tablo. Bugüne kadar hep sadakat, kardeşlik, dostluk, dayanışma, fedakârlık gördük. Sizlerle olan bağımız, muhabbetimiz farklı. Sizleri Allah için seviyoruz. Sizlere hizmet etmeyi bir onur olarak paylaşıyorum. Üzerimize ne düşüyorsa bundan sonra da birliğin, beraberliğin, dayanışmanın berekete vesile olacağı anlayışıyla yanınızda olacağız.'

Festivalde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Kayseri'de bu derneğin kurulmasının ve organizasyonun yeniden hayata geçirilmesinin çok kıymetli olduğunu belirterek, organizasyonun 'muhteşem göründüğünü' ifade etti.

Festival kapsamında gerçekleştirilen Çerkes halk dansları gösterileri katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.