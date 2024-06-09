Çevre ve doğa dostu çalışmalarıyla dikkat çeken Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu konuda hayata geçirilen projeleri Ankara’da düzenlenen Çevrefest etkinliklerinde paylaştı.ANTALYA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Çevre Haftası kapsamında 'Herkesin Bir Dünyası Var' teması ile düzenlenen 'ÇEVREFEST' etkinliklerine katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışmalarıyla ilgi odağı oldu. Çocuk, genç, yetişkin her yaştan katılımcının ilgisini çekecek projelerin yer aldığı Antalya Büyükşehir Belediyesi standına ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor.

ÇEVRE DOSTU ÇALIŞMALAR TANITILIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı AR-GE Şube Müdürü Dr. Deniz İlaslan Çürek, fuarda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını tanıtma fırsatı buldukları için mutlu olduklarını söyledi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık ve Çevre Eğitim Şube Müdürü Fulya Koral da standın yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

PROJELER YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin standında Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan çevre dostu çiftçi kart, denizlerin korunması ve temiz kalması için hayata geçirilen Elektronik Gemi Denetleme Sistemi (EGDS), Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezinin çalışmaları, çevreyi korumaya yönelik tarımsal destek projeleri tanıtılıyor. Stantta ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Nisan 2019’dan bu yana aldığı çevre ödülleri de ziyaretçiler ile paylaşılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevrefest’te daha yeşil bir gelecek için ziyaretçilere zeytin fidanı ve tıbbi aromatik bitki fideleri dağıtıyor. Çocuklara çevre koruma bilincini aşılama amacı taşıyan sanal gerçeklik oyunu da özellikle çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor.

ZİYARETÇİLERDEN BAŞKAN BÖCEK’E TEŞEKKÜR

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin standını gezen ziyaretçiler de çevre ve doğa dostu çalışmalardan çok etkilendiklerini belirterek, Antalya’yı daha yaşanabilir bir kent yapma çabasından dolayı Başkan Muhittin Böcek ve ekibini kutladı.