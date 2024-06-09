Kocaeli'de Kağıtsporlu izciler, bu yıl üçüncüsü düzenlenen bisiklet kampında, iki gün boyunca zorlu parkurlarda pedal çevirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor kulübü izcileri tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen bisiklet kampında mavi beyazlı izciler, iki gün boyunca zorlu parkurlarda pedal çevirdi.

Faaliyete 30 bisikletli izcinin yanı sıra Kağıtspor eğitimci liderleri ve izci gönüllüleri de katıldı. Zorlu ve macera dolu parkurlarda yola çıkan izciler Samanlı Dağlarının eşsiz doğasında 60 kilometrelik parkurda iki gün boyunca pedal çevirdiler.

Kartepe Pazarçayır’da başlayan kamp; Sultaniye Köyü, Katırözü Orman Deposu istikametinde devam etti. İzciler daha sonra Pamukova’ya bağlı Çilekli köyünde öğle yemeği molası veridi. Molanın ardından izciler, Erciova Yaylası rotasında devam ederek İnönü yaylasına ulaştı. 40 kilometrelik zorlu rota boyunca pedal çeviren izciler İnönü yaylasında kamp kurdu. Kamp ateşi yakıp kendilerine verilen kumanyalar ile yemeklerini hazırlayan izcilere; ilk yardım, yaban hayat ve doğada hayatta kalma eğitimleri verildi.

İzciler 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında kamp yaptıkları mesire alanı ve yaylalarda doğaya bırakılan çöp ve plastik malzemeleri toplayarak temiz çevre için mesaj verdi.

KANYONDA SON BULDU

Kampın ikinci gününde sabahın erken saatlerinde kalkan izciler İnönü yaylasından kampın bitiş noktası olan Serindere’ye doğru yola çıktı. İzciler, Tepecik güzergahı üzerinden Serindere köyüne kadar uzanan macera dolu parkurda pedal çevirdi. Faaliyet Serindere kanyonunda son buldu. Samanlı Dağlarının eşsiz güzelliği eşliğinde macera dolu bir kampı tamamlayan izciler eşsiz bir deneyim kazandı.