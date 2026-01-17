Bunlar da ilginizi çekebilir

Dikkat... Soğuk hava geliyor! 22 Ocak'a kadar sürecek

Öte yandan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) Komutanı olarak da Tümgeneral Jasper Jeffers'in atandığı açıklandı.

Açıklamaya göre, Filistin eski Planlama Bakan Yardımcısı Dr. Ali Şaat'ın başkanlık edeceği Gazze Barış Kurulu'nda Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'den Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Steve Witkoff, Jared Kushner, İngiltere'den eski Başbakan Tony Blair, Marc Rowan, Ajay Banga, Robert Gabriel, BAE Uluslararası İşbirliği Bakanı Reem Al-Hashimy, Katar'dan Ali Al-Thawadi, Mısır'dan Hassan Rashad, Marc Rowan, Nickolay Mladenov, Yakir Gabay ve Sigrid Kaag bulunuyor.

ABD (İGFA) - ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de yapılan barış planı çerçevesinde Gazze Barış Kurulu'nu oluşturdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de barış planı çerçevesinde oluşturulan Gazze Barış Kurulu'nda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.