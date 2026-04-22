Çerkezköy'de faaliyet gösteren Erzurumlular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin bulunduğu bina, belediyeye ait olması ve kira sözleşmesinin süresinin dolması nedeniyle tahliye edildi. Çerkezköy Belediyesi tarafından Dernek Başkanı Edip Nurettin Akın'a tebliğ edilen kararın ardından bina boşaltılarak yıkıldı.

Enver GÜLER / TEKİRDAĞ (İGFA) - Yıllardır hemşehri dayanışmasının merkezi olan derneğin kapatılması, özellikle gurbette yaşayan Erzurumlular arasında üzüntüyle karşılandı.

Dernek, bugüne kadar ihtiyaç sahiplerine destek sağlanması, taziye organizasyonlarının yapılması ve şehre yeni gelen vatandaşlara barınma ve iş imkânı sunulması gibi önemli sosyal faaliyetlerle dikkat çekiyordu.

Dernek Başkanı Edip Nurettin Akın, yaşanan sürecin ardından pes etmediklerini belirterek, çok yakında Çerkezköy'de 'Büyük Erzurumlular Derneği' adıyla yeni bir oluşumu hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.

Akın, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Bizim derneğimiz sadece bir bina değildi. Burası fakir fukaranın sığındığı bir kapıydı. Taziyeler burada yapılır, gurbete gelen hemşehrilerimize iş bulunur, aylarca misafir ettiğimiz insanlar olurdu. Bunların büyük kısmını kendi imkânlarımızla yaptık. Yeni derneğimizle bu hizmetleri daha güçlü şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.'

Yeni dernek için hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Akın, Erzurumluların birlik ve beraberliğini daha da güçlendirecek bir yapı kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Çerkezköy'de yaşayan Erzurumlular ise, yıllardır önemli bir dayanışma merkezi olan derneğin yıkılmasına üzülürken, kurulacak yeni derneğin aynı misyonu daha güçlü şekilde sürdüreceğine inanıyor.