KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle başkanlık makamını çocukları temsilen İzmit Hacı Birsen-İrfan Çepni İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Defne Su Kıssacık'a devretti. Okul Müdürü Oğuz Demirci ve sınıf öğretmeni Kadir Şahin'in de katıldığı ziyarette koltuğunu Defne Su'yu 'Başkanım hoş geldiniz' diyerek karşılayan ve koltuğunu devreden Büyükakın, tüm çocukların 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı.

TALİMATLARINI SIRALADI

Yeni Başkan Defne Su Kıssacık, görevi devraldığı Tahir Büyükakın'ın şehri güzelleştiren projelerini geliştirerek devam ettireceğini belirterek, 'Deniz temizliği, tramvay ve kentsel dönüşüm projeleri devam edecek' dedi. Başkan Defne Su, görevindeki ilk talimatlarını da verdi. Genel Sekreter Yardımcısı Ebubekir Ardıç'ı makamdan telefonla arayan Defne Su, Kocaeli genelindeki yeşil alan miktarının ve sokak hayvanları barınma merkezi sayılarının artırılması talimatlarını verdi. Ayrıca, öğrencilere yönelik kursların çoğaltılarak ücretsiz hale getirilmesini ve Hacı Birsen-İrfan Çepni İlkokulu'na jimnastik salonu yaptırılmasını istedi.

Keyifli anlara ve sohbetlere sahne olan programın sonunda talimatlarının takipçisi olacağını ifade eden Defne Su Kıssacık, yerine gelip gelmediğini kontrol etmesi için de Büyükakın'a talimat verdi. 'Çocuklarımız ne kadar iyi yetişirse yarının Türkiye'si daha güzel olur' diyen Başkan Büyükakın gerekenin yapılacağını belirtirken, Kocaelili çocukların bayramını bir kez daha kutladı.