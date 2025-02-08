Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Esenler İlçe Başkanı Cemal Kaya, CHP Kadın Kolları, Gençlik Kolları, Belediye Meclis Üyeleri ve Mahalle Temsilcileri ile birlikte Dörtyol Meydanı’nda geniş kapsamlı bir saha çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti. Vatandaşlarla birebir temas kurarak onların taleplerini dinlediklerini ifade eden Kaya, halkın ekonomik sıkıntılar içinde olduğunu ve mevcut iktidara olan tepkisinin her geçen gün arttığını vurguladı.





"HALK GEÇİNMEKTE ZORLANIYOR, ESNAF KAN AĞLIYOR"

Başkan Cemal Kaya, saha çalışmaları sırasında vatandaşlardan gelen şikayetlerin en başında ekonomik krizin ve geçim sıkıntısının olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün Dörtyol Meydanı’nda gençlerden emeklilere, işçilerden ev kadınlarına kadar herkesin sesi olduk. Esnafımızın dükkanına uğradık, hayırlı işler diledik, vatandaşlarımızla sohbet ettik. Ne yazık ki, her kesimden insan büyük bir ekonomik bunalım içinde. Gençler işsiz, emekliler geçinemiyor, esnaf her gün artan maliyetlerle başa çıkmaya çalışıyor. Halk artık bu iktidardan umudunu kesmiş durumda! Biz CHP olarak, bu kara düzenin değişmesi için halkımızla omuz omuza mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.





"İNSANLAR YAŞAMAK DEĞİL, HAYATTA KALMAK İÇİN ÇABALIYOR"

Başkan Kaya, vatandaşların artık insanca yaşamak değil, temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığını ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sokaklarda halkın sesi yankılanıyor: 'Geçinemiyoruz!' Herkesin dilinde aynı cümle var. İnsanlar artık temel gıda ürünlerini bile almakta zorlanıyor. Kiralar uçtu, faturalar her ay daha da ağırlaşıyor. Peki, iktidar ne yapıyor? Zam üstüne zam yaparak halkı daha da çaresiz bırakıyor. Biz, halkın bu çığlığını duymazdan gelmeyeceğiz! CHP olarak bu ekonomik çöküşü durdurmak, adil bir düzen kurmak için var gücümüzle çalışacağız" şeklinde konuştu.



"ÇÖZÜM BELLİ: HEMEN SEÇİM, ŞİMDİ SEÇİM!"

Başkan Kaya, halkın artık çözüm beklediğini ve sandıkta bu düzene son vermek için kararlı olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün sahada gördük ki, halk çözümü de biliyor: Hemen seçim, şimdi seçim! Çünkü bu düzeni değiştirecek olan güç, halkın iradesidir! Artık yoksulluğu bir kader gibi sunan bu anlayışa son vermeliyiz. Halkımızın iradesiyle adaletin, eşitliğin ve refahın hüküm sürdüğü bir düzeni hep birlikte kuracağız. Bu karanlıktan çıkışın yolu bellidir: CHP iktidarında ekonomik adaleti sağlamak, halkın alım gücünü artırmak, üretimi teşvik etmek ve herkesin insanca yaşayabileceği bir düzeni inşa etmek!" şeklinde konuştu.



"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ!"

Başkan Cemal Kaya, CHP olarak halkın sorunlarını görmezden gelmeyeceklerini ve mücadelelerine kararlılıkla devam edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"CHP olarak, Esenler’de, İstanbul’da ve Türkiye’nin dört bir yanında halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz! Yoksulluğu yönetmek isteyenlere karşı, refahı ve adaleti savunacağız. Halkımızın sesi, bizim mücadelemizin temel gücüdür. Esnafımız, emeklimiz, işçimiz, öğrencimiz, kadınlarımız, gençlerimiz sahipsiz değildir! CHP halkın partisidir ve halkın yanında olmaya devam edecektir!" şeklinde konuştu.

Başkan Cemal Kaya’nın açıklamaları, CHP’nin halkın sorunlarını sahada dinlemeye ve çözüm üretmeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini bir kez daha gözler önüne serdi.