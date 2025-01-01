DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, yaptığı basın açıklamasında 2024 yılının çok zor ve uzun geçtiğine değindi. Avşar, her kesimden birçok mağdurun oluştuğunu, insanların birçok soruna maruz kaldığını, çalışarak kazanmaya ve alın terine inancın kalmadığını, rekor faiz ve enflasyonla karşı karşıya kaldığını ve bütün bunların tek sebebi ise kanun, nizam tanımayan ‘sistem krizi’ olduğunu belirtti. “Dert varsa DEVA’sı da var” diyen Avşar, bütün plan ve programlarının insanların umutlarını büyütmek üzerine olduğunu söyledi.

‘İnsanımız için uzun ve zor bir yıl oldu.’

Koca bir yıl geride kaldığını, kendileri için halka hizmette bir an gibi geçse de insanlar için uzun ve zor bir yıl olduğunu belirten Avşar, insanlardan en çok geçim sıkıntısını ve geçinemiyoruz feryadı duyduklarını, her kesimden mağdurlar gördüklerini, bunların kimi zaman TOKİ mağdurları, kimi zaman taşeron işçiler, kimi zaman yapı kayıt mağdurları, kimi zaman atama bekleyenler, kimi zaman çalışan yoksullar, kimi zaman emekliler, kimi zaman asgari ücretliler olduğunu söyledi.

Avşar; “Gittiğimiz, gezdiğimiz yerlerde; fabrikada, şantiyede grev yapan işçiler gördük, tarladan ürününü toplayamayan çiftçi, fiyatı utanarak yazan pazarcı, esnaf; tezgâhın, dükkânın önünden geçerken çocuklarının dikkatini başka yere çeken anneler, babalar gördük.” dedi.

‘Çalışarak kazanmaya, alın terine inancını kaybetmiş, sanal kumar ve uyuşturucu müptelası gençler gördük’

Konkordato ilan eden sanayici ve iş adamları gördüklerini, dükkân dönmediği için kepenk indiren esnafı gördüklerini, maddi sıkıntılardan okulu yarıda bırakan gençleri, işçi çocukları, dağılan aileleri gördüklerine değinen Avşar, “Çalışarak kazanmaya, alın terine inancını kaybetmiş, sanal kumar ve uyuşturucu müptelası gençler gördük. Harcanan emeğe, enerjiye ve kaynağa sahip çıkamadığımız için kaçırılan insan sermayesini, genç doktorları, mühendisleri, sosyal bilimcileri gördük” diye konuştu.

‘Rekor faizler, enflasyon şampiyonluğu, işçi kırımları, iş cinayetleri gördük.’

“hemen hemen her gün kadın ve çocuk cinayetleri, tecavüz ve suiistimaller gördüklerini ve bu da olur mu diye kendi kendimize söyledikleri ne varsa hepsiyle karşılaştıklarını ifade eden Avşar; “Peki neden? Hoşgörü, diğerkâm, vefalı insanlarımızla; tarihiyle, tarımıyla, turizmiyle, stratejik konumuyla, coğrafyasıyla, havasıyla, suyuyla dünyanın en güzel ülkesine ne oldu?” şeklinde sorular sordu.

‘Tek sebep; kanun, nizam tanımayan sistem krizidir.’

Avşar, “Tek sebep ‘sistem krizi’, kanun tanımayan, parti devletine dönüştürülen bir yapı; ağızdan çıkan sözün kanun olduğu, koca Meclis’in notere dönüştüğü, liyakatin devre dışı bırakıldığı, siyasi akraba ve taallukatın arpalığına dönen bir yer, bütün büyük işlerin bir kesime pazarlık usulü ihale edildiği bir ticaret, siyasi kaygılarla yapılan planlar, yapılan bütçeler…”dedi.

‘Dert varsa DEVA’sı da var.’

“Ama umutluyuz!” diyen Avşar, “Madem potansiyel var, madem insanımızın karakteri sağlam, madem dertliler var o zaman umutsuzluğu mahal yok, dert varsa DEVA’sı da var.” şeklinde konuştu.

‘Bütün planımız ve programımız; insanımızın umutlarını büyütmektir.’

Avşar, 2025 umut yılı olmasını istediklerini belirtti. Avşar; “Bütün planımız ve programımız; insanımızın umutlarını büyütmek, devlet organları birbirinden bağımsız ve fonksiyonel, liyakatli ve ehil kadroların görevde olduğu bir sistem, üretenin karşılığını aldığı, sanayicinin dünya pazarında rekabet edebildiği, gençlerin gelecek kaygısı taşımadığı, emeklinin işçinin, memurun insan onuruna yakışır bir hayat standardına kavuştuğu, içerde ve dışarda barış ve huzurun tesis edildiği, adaletin hakim olduğu umut dolu bir yıl olması için bütün azim ve kararlılığımızla gerek Meclis’te gerek sahada çalışacak, görecek ve umudu büyüteceğiz” şeklinde konuştu. Avşar, sözlerinin sonun da Tekirdağlı hemşehrileri başta olmak üzere tüm vatandaşların yeni yılını kutladı.