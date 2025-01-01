Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve siyasi partilerin genel başkanlarını telefonla arayarak yeni yıllarını kutladı. CHP lideri Özel’in telefonla görüştüğü isimler şöyle:

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,

- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş,

- DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatımoğulları,

- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli,

- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu,

- Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan,

- Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan,

- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu,

- Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş,

- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan,

- Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal,

- Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal,

- Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ve Genel Başkan Yardımcısı İskender Bayhan,

- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ,

- Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici,

- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce,

- Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu arada önceki Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül ile önceki Genel Başkanlar; Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak yeni yıllarını kutladı.

CHP lideri Özel görüşmelerinde, hem Türkiye hem de tüm vatandaşlar için sağlık, huzur, refah ve barış dolu bir yıl temennisinde bulundu.