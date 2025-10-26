AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, PKK'nın silah bırakma sürecine yönelik son gelişmelerin 'terörsüz Türkiye' hedefinde somut ilerlemeler olduğunu belirterek, sürecin provokasyonlara rağmen kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

ANKARA (İGFA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı ve silah bırakma sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Terörsüz Türkiye süreci, demokrasimizin tüm tehditlerden arındırılması için atılmış stratejik ve tarihi bir adımdır' dedi.

Çelik, PKK'nın Türkiye içindeki unsurları ile Irak ve Suriye'deki silahlı yapılarının feshedilmesi ve silah bırakmasının devam etmesinin sürecin asli gündemi olduğunu belirterek, 'Silah bırakma sürecine dönük yeni adımlar, yol haritasındaki ilerlemenin somut sonuçlarıdır' ifadelerini kullandı.

'SÜREÇ DEVLET POLİTİKASINA DÖNÜŞTÜ'

Sürecin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek iradesiyle devlet politikası haline geldiğini vurgulayan Çelik, 'Bu çerçeve, zamanın ruhuna uygun ve bölgemizdeki meydan okumalara cevap niteliğinde bir stratejik zemindir. Yüce Meclis'in farklı partilerden oluşan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları da sürecin yegâne siyasal öznesinin milli irade olduğunu açıkça ortaya koymuştur.' dedi.

https://twitter.com/omerrcelik/status/1982345057538564307

Çelik, sürecin her türlü provokasyon ve sabotaj girişiminden korunması gerektiğini belirterek, 'Yakın bölgemizdeki kaos siyasetlerinin ve bunların arkasındaki odakların farkındayız. Kararlılıkla yol haritamızı işletiyoruz' dedi.

Ayrıca farklı siyasi görüşlerden partilerin sürece verdiği desteğin 'siyasi zenginlik' olduğunu vurgulayan Çelik, 'Bu zenginliğin devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine uygun biçimde korunması, ana hedefe ulaşmamız açısından yol açıcı olacaktır' değerlendirmesinde bulundu.

'HAKSIZ İSNATLARLA SÜRECİ ZEHİRLEMEYE İZİN VERMEYECEĞİZ'

AK Parti Sözcüsü, bazı çevrelerin marjinal ve maksimalist yaklaşımlar ile süreci ana odağından uzaklaştırma çabalarına da tepki göstererek, 'Haksız isnatlar ve iftiralarla yol haritasını zehirleyen yaklaşımlara müsaade etmeyeceğiz. Her bir vatandaşımızın desteğiyle, kardeşliğimiz ve tarih birliğimizle hedeflerimize ilerliyoruz.' dedi.

Çelik açıklamasını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde devletin bütün kurumlarının 'terörsüz Türkiye' hedefi için çalışmaya devam ettiğini belirterek, 'Türkiye Cumhuriyeti gündemine hâkimdir. Devletimizin tüm kurumları 'terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda kararlılıkla çalışmaktadır.' diye konuştu.