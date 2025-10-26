İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, tarihi kent merkezinin yeniden canlandırılması için yapılan toplantıda 'Geçmişle bugünün bağını koparmadan Kemeraltı'nı geleceğe taşıyacağız' dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentin kalbi Kemeraltı ve çevresinin yeniden canlandırılması amacıyla belediye bürokratları, TARKEM yönetimi ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldi. Kültürpark'ta düzenlenen toplantıda, geçmiş projeler değerlendirildi; yeni dönem için öncelikler belirlendi.

Başkan Tugay, Kemeraltı'nı turizm açısından cazip ve herkesin keyifle vakit geçirdiği bir bölgeye dönüştürmek istediklerini belirterek, 'Geçmişle bugünün, bugünle geleceğin bağını koparmadan hareket edersek doğru sonuca ulaşırız' dedi.

'KEMERALTI, İZMİR'İN YAŞAYAN ÇARŞISI OLMALI'

Tugay, bölgenin sadece fiziksel değil, sosyal olarak da iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, 'Kemeraltı'nı sadece bir ticaret alanı olarak değil, İzmir'in sanatıyla, yemeğiyle, kültürüyle bütünleşmiş bir yaşam merkezi haline getirmeliyiz. Eskiden bugüne taşınabilecek bir çarşı kimliği oluşturabiliriz' dedi.

Başkan Tugay, sokak etkinliklerinin yeniden başlatılması, gizli kalmış hikâyelerin görünür kılınması ve gençleri bölgeye çekecek kültürel planlamaların yapılması gerektiğini söyledi.

'KEMERALTI HERKESİN ORTAK ALANI OLACAK'

Tugay, 'Hırpalanmış, eksikleri çok olan bir alanı sadece belli bir kesim için değil, herkesin kullanmaktan keyif aldığı bir ortama dönüştüreceğiz' diyerek, bölgedeki dönüşümün adım adım ilerleyeceğini ifade etti.

Toplantıda ayrıca, İzmir'in UNESCO Dünya Mirası listesine girmesi için yürütülen çalışmalar, risk yönetim planı ve mekânsal iyileştirme stratejileri de ele alındı.

İzmir'in tarihsel mirasının Avrupa kentleriyle yarışacak düzeyde olduğunu vurgulayan Tugay, 'Roma'ya özeniyoruz ama İzmir ondan da eski bir tarihe sahip. Sahip olduğumuz bu zenginliğin değerini fark etmemiz gerekiyor' dedi.

Toplantı sonunda, Başkan Tugay 'Bugün İzmir için güzel bir şey yaptık. Herkesin zihninde Kemeraltı'na dair yeni bir bakış açısı oluştu' ifadelerini kullandı.