Türkiye Basketbol Ligi 2025-2026 Sezonu 7. Hafta karşılaşmasında sahasında Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor'u ağırlayan Çayırova Belediyesi, karşılaşmadan 99-70 galip ayrılarak, namağlup liderliğini sürdürdü.

KOCAELİ (İGFA) - Bu sezona şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve sezon başladığından bu yana başarılı bir performans ortaya koyan Çayırova Belediyesi'nin potada bileği bükülmüyor. Ligin 7. Hafta karşılaşmasında sahasında Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor'la karşılaşan Çayırova Belediyesi, mücadeleden 99-70 galip ayrılmayı başardı. Baş antrenör Gökhan Güney'in öncülüğünde karşılaşmaya Can Uğur Öğüt, Enes Taşkıran, Roberto Gallinat, Hakan Yapar ve Jamari Traylor ilk beşiyle başlayan Çayırova Belediyesi, ilk periyottan itibaren oyuna ağırlığını koydu. Yüzdeli bir şekilde maça başlayan temsilcimiz, hücumda ve savunmada üstün bir performans sergilerken, devreye 53-32'lik üstünlükle gitti.

6 OYUNCUDAN ÇİFT HANELİ SKOR KATKISI

Üçüncü çeyrekte de hız kesmeyen Çayırova Belediyesi, farkı daha da açtığı anlardan sonra son periyoda 79-45'lik avantajla girdi. Karşılıklı basketlerle geçen dördüncü çeyreğin ardından Çayırova Belediyesi, mücadeleden 99-70 galip ayrılmayı başardı. Ligde oynadığı 7 maçta 7 galibiyet alan Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 18 sayılık performansıyla Roberto Gallinat olurken, Berkay Candan'ın 16, Enes Berkay Taşkıran'ın 14, Can Uğur Öğüt'ün 13, Jamari Traylor'un 11 ve Kutay Güneş'in 10 sayılık performansı galibiyette önemli rol oynadı.

'YEDİDE YEDİ YAPTIK'

Çayırova'nın 12 dev adamını tribünde yalnız bırakmayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, maç sonrasında yaptığı açıklamada şunları dile getirdi; 'Yedide Yedi Yaptık! Balıkesir Büyükşehir Belediyespor karşısında aldığımız galibiyetle serimizi yediye çıkardık! Her maçta sahaya yüreğini koyan, inançla mücadele eden Çayırova Belediyesi Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Emeğiniz, azminiz ve alın terinizle bizlere büyük bir gurur yaşattınız.'

Namağlup lider bir şekilde yoluna doludizgin devam eden Çayırova Belediyesi, ligin sekizinci hafta karşılaşmasında 1 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe Koleji'ne konuk olacak.