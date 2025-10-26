Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden ve liderlik koltuğunda oturan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 6. hafta mücadelesinde sahasında Göztepe'yi 39-23 mağlup etti.

BURSA (İGFA) - Ligde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle yoluna namağlup devam eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 6. sırada bulunan rakibi karşısında maça etkili başladı.

Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan maçın başında iki ekip de skor üretmekte zorlanırken, Bursa Büyükşehir Belediyespor, ilerleyen bölümde üstünlüğü ele aldı. Mücadelenin 7. dakikasını 5-1 önde geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, 18'de farkı 6 sayıya (12-6) çıkardı. Karşılaşmanın 25. dakikasını da 16-8 önde geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, devreyi 18-10 üstün tamamladı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, 32'de skoru 21-11 yaptı. Mücadelenin 35. dakikasını 25-13 önde geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor, 44. dakikada farkı 17 sayıya (32-15) çıkardı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmanın son 10 dakikasına 34-19 önde girerken, 35. Dakikayı 35-21 üstünlükle geçti.

Karşılaşmadan da 39-23 galip ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyespor, namağlup liderliğini sürdürdü.